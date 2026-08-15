El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que se mantiene el estado de “Alerta de El Niño Costero” debido a la persistencia de condiciones cálidas en el litoral nacional, mientras se registran noches de temperatura elevada en Lima y otras regiones costeras, así como anomalías térmicas significativas en el mar.

Según el último comunicado de la Comisión Multisectorial ENFEN, en la región Niño 1+2 se prevé que el fenómeno continúe con una magnitud entre fuerte y extraordinaria hasta el verano. Para el Pacífico central, se estima que el evento se extienda hasta el inicio del otoño de 2027, alcanzando intensidades de fuerte a muy fuerte entre octubre y febrero.

📣 #ENFEN mantiene el estado de alerta de El Niño Costero, ya que se prevé la continuación del evento con una magnitud más probable entre fuerte y extraordinaria hasta el verano.



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La vigilancia actual se desarrolla en un contexto de variabilidad donde el calentamiento del mar ha alterado los patrones habituales del invierno peruano. Además de las altas temperaturas, la presencia de la denominada DANA Aníbal generará lloviznas y vientos en la costa central hasta el 18 de agosto, antes de retomar las condiciones cálidas predominantes por el evento oceánico.

En Lima Metropolitana, los especialistas proyectan picos de temperatura de hasta 36 °C para febrero de 2027. Estos valores superarían los 35.4 °C registrados durante el fenómeno de 1998. La sensación térmica en la capital podría elevarse hasta los 38 °C debido al incremento de la humedad en el ambiente urbano.

Registros de elevación de temperatura del mar por El Niño Costero según Enfen. (Senamhi)

Para el próximo trimestre, se prevé la continuidad de temperaturas del aire por encima de lo normal en toda la costa. En la zona norte y central, el escenario más probable para el verano 2026-2027 incluye precipitaciones superiores a los valores habituales, mientras que en la sierra suroriental se esperan lluvias inferiores a lo normal.

Las condiciones oceanográficas también afectan los recursos pesqueros, manteniendo a la anchoveta replegada dentro de las diez millas náuticas y a profundidades mayores a su promedio. Se ha detectado la presencia de especies de aguas ecuatoriales y oceánicas, como el pez sierra, perico y atún aleta amarilla, frente a la zona central del país.

Alto riesgo de alteraciones climáticas por El Niño Costero

El cronograma oficial detalla que el nivel de riesgo climático pasará de “medio alto” en agosto a “alto” en septiembre y octubre. La fase más crítica se iniciará en noviembre con un nivel “muy alto”, condición que se mantendrá hasta enero de 2027 con posibles inundaciones, activación de quebradas y afectaciones en la infraestructura vial por la presencia de El Niño Costero.

Registros de elevación de temperatura del mar por El Niño Costero según Enfen. (Senamhi)

Senamhi advierte que en febrero de 2027 la amenaza alcanzará su punto máximo de severidad. Durante este mes se espera el mayor impacto histórico reciente, con alta probabilidad de inundaciones graves y huaicos. Las autoridades recomiendan a los tomadores de decisiones adoptar medidas de prevención inmediatas ante estos peligros inminentes.