Senamhi prevé que las temperaturas en Lima lleguen a 36° a inicios del 2027. (Foto: Andina/referencial)
Senamhi prevé que las temperaturas en Lima lleguen a 36° a inicios del 2027. (Foto: Andina/referencial)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que se mantiene el estado de “Alerta de El Niño Costero debido a la persistencia de condiciones cálidas en el litoral nacional, mientras se registran noches de temperatura elevada en Lima y otras regiones costeras, así como anomalías térmicas significativas en el mar.

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