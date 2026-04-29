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¿Lima sería afectada por las lluvias asociadas al Fenómeno El Niño? Esto dijo el Cenepred | Foto: Andina
¿Lima sería afectada por las lluvias asociadas al Fenómeno El Niño? Esto dijo el Cenepred | Foto: Andina
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que durante el segundo semestre del año se registrará un calentamiento progresivo de las aguas del mar peruano, además de temperaturas superiores al promedio durante las estaciones de otoño e invierno.

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