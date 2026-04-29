El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que durante el segundo semestre del año se registrará un calentamiento progresivo de las aguas del mar peruano, además de temperaturas superiores al promedio durante las estaciones de otoño e invierno.

Grinia Ávalos Roldán, directora de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica del Senamhi, explicó que las temperaturas podrían ubicarse hasta dos grados por encima de lo normal debido a la persistencia de condiciones cálidas asociadas al fenómeno de El Niño. “Vamos a tener condiciones más cálidas de lo normal en el otoño. El invierno no va a ser un invierno muy muy frío porque estamos cerca de un mar que va a estar cálido todavía, según las perspectivas del Enfen”, señaló.

La especialista indicó que todavía no existen suficientes elementos técnicos para confirmar si se desarrollará un “Super Fenómeno El Niño”, como han advertido algunos centros meteorológicos internacionales.

Precisó que, por ahora, el escenario más probable sería un evento de intensidad entre moderada y fuerte, aunque recién a partir de junio se podrá tener mayor claridad sobre la magnitud real del fenómeno en el Pacífico Central. “Necesitamos todavía conocer más; tener más elementos para precisar mejor sobre el alcance y la magnitud de este evento”, sostuvo Ávalos.

Asimismo, explicó que los centros internacionales aplican modelos con “una baja capacidad para pronosticar con exactitud la intensidad de eventos de la magnitud de un Niño”, por lo que consideró prematuro adelantar escenarios extremos.

Mar peruano seguirá más cálido hasta inicios de 2027

El Senamhi recordó que se mantiene vigente la alerta emitida por la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) sobre la presencia de El Niño Costero, situación que podría extenderse hasta enero de 2027.

Distritos del este de Lima tendrán sol en la tarde pese al invierno nublado. (Foto: Andina)

En ese sentido, Ávalos detalló que durante el segundo semestre se iniciará un calentamiento más evidente en el Pacífico Central. “Lo que ahora sí podemos indicar es el consenso de los modelos de los centros internacionales del clima respecto a que hacia el segundo semestre, a partir de junio empieza un calentamiento en el Pacífico Central”, afirmó.

Añadió que tanto la zona central como oriental del Pacífico presentarán temperaturas superiores a lo habitual. “Tanto la parte central como la oriental van a estar más cálidas de lo normal”, precisó.

No habrá lluvias intensas en la costa, pero sí en la sierra

Senamhi aclaró que este calentamiento no provocará lluvias intensas en la costa durante otoño e invierno, aunque sí mantendrá temperaturas elevadas en varias regiones.

“Lo que sí va a producir es temperaturas por encima de lo normal”, refirió Ávalos, al explicar que el calentamiento del mar no necesariamente se traduce en precipitaciones inmediatas en la costa.

En contraste, en la zona andina del país, especialmente en Puno, Cusco y Arequipa, se prevé una primavera más seca de lo normal, seguida por lluvias más intensas a partir de diciembre o enero.

“La primavera marca justamente el inicio del periodo de lluvias, por lo tanto, no podemos descartar que se retrase el inicio de estas en la sierra suroriental asociado a la presencia de un Niño de alcance global”, advirtió.

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