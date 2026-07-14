La Comisión Multisectorial del Enfen mantiene el estado de "alerta de El Niño costero" y el pronóstico del Fenómeno El Niño hasta el 2027. (Foto: ANDINA)
La Comisión Multisectorial del Enfen mantiene el estado de "alerta de El Niño costero" y el pronóstico del Fenómeno El Niño hasta el 2027. (Foto: ANDINA)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que diversas regiones de la costa y la sierra registrarán un incremento de temperaturas diurnas desde hoy, martes 14, hasta el viernes 17 de julio. El organismo advirtió valores por encima de lo habitual para este invierno por el Fenómeno El Niño y la presencia de El Niño Costero, y específicamente condiciones térmicas que alcanzarán intensidades extremas en los próximos días.

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