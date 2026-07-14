El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que diversas regiones de la costa y la sierra registrarán un incremento de temperaturas diurnas desde hoy, martes 14, hasta el viernes 17 de julio. El organismo advirtió valores por encima de lo habitual para este invierno por el Fenómeno El Niño y la presencia de El Niño Costero, y específicamente condiciones térmicas que alcanzarán intensidades extremas en los próximos días.

Según el Aviso 276 emitido el lunes 13, la escasa nubosidad favorecerá un aumento de la radiación ultravioleta. Asimismo, se prevén ráfagas de viento de 35 kilómetros por hora durante las tardes en las regiones afectadas. La vigencia de este evento meteorológico comprende un periodo de 61 horas de monitoreo constante.

✅Este escenario responde a la persistencia de aguas cálidas frente al litoral peruano, asociadas a la presencia de El Niño Costero, así como al ingreso de vientos del norte y al debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur.



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Esta anomalía responde al desarrollo del Fenómeno El Niño que se extenderá hasta el 2027, el cual mantiene temperaturas del aire sobre sus valores normales.

Regiones afectadas por altas temperaturas hasta el 17 de julio.

A esto se suma el reporte de Senamhi de que junio de 2026 fue el segundo mes más cálido registrado en el Perú desde 1965. La persistencia de aguas cálidas y el debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur determinan este comportamiento.

Pronóstico de temperaturas de Senamhi

Para la costa, se estiman temperaturas máximas entre 32 °C y 34 °C en el sector norte. En la costa central y Lima, los valores variarán entre 24 °C y 29 °C, mientras que en el sur se alcanzarán los 30 °C. Pese al calor, los distritos litorales conservarán neblinas y lloviznas matutinas.

🌡️📣#Aviso #Senamhi #Minam Del 15 al viernes 17 de julio, continuará el incremento de la temperatura diurna en la costa y la sierra del país.



✅Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, aumento de radiación UV y ráfagas de viento.



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En la sierra norte se presentarán picos entre 18 °C y 32 °C. La sierra central registrará hasta 30 °C, similar a la sierra sur, donde las temperaturas fluctuarán entre 14 °C y 30 °C. El cielo despejado incrementará la exposición solar en zonas de gran altitud.

Ante la radiación alta, el organismo recomendó evitar la exposición al sol entre las 10:00 y las 15:00 horas. Es imperativo el uso de protectores, sombreros y lentes con protección UV para mitigar efectos en la salud. Además, se sugiere mantener una hidratación adecuada.

El Senamhi ratificó que mantendrá el monitoreo permanente de las condiciones climáticas para proporcionar información científica a las autoridades.