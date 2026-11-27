Ante el incremento de lluvias por el fenómeno El Niño, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) recomienda a los conductores que transitan por las vías nacionales evitar los pasos a desnivel (bypass) inundados por precipitaciones intensas.
Ante el incremento de lluvias por el fenómeno El Niño, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) recomienda a los conductores que transitan por las vías nacionales evitar los pasos a desnivel (bypass) inundados por precipitaciones intensas.
La entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones advierte que atravesar pasos a desnivel inundados puede ocasionar que el vehículo se apague y poner en riesgo a sus ocupantes.
Por ello, se recomienda no intentar cruzar estas zonas, aunque el agua parezca poco profunda. Si el nivel del agua aumenta alrededor del vehículo, se debe abandonar de inmediato y dirigirse a una zona segura.
Ante cualquier señal de peligro, lo más prudente es detenerse, retroceder si las condiciones lo permiten y buscar una ruta alterna.
Asimismo, se debe evitar atravesar corrientes de agua, charcos profundos o zonas con lodo en las vías. Si hay un huaico que bloquee la carretera es mejor detenerse y mantenerse en un lugar seguro, lejos del cauce de una quebrada y de zonas expuestas a deslizamientos.
Para garantizar una respuesta rápida frente a emergencias que afecten la circulación en la Red Vial Nacional, la Sutran recordó a los ciudadanos y transportistas que pueden reportar cualquier incidencia a través de su canal de atención WhatsApp Fiscafono, escribiendo al número 999 382 606.
Pronóstico Senamhi
El Senamhi prevé que las precipitaciones de moderada a extrema intensidad continuarán hasta el 29 de noviembre y advirtió que la acumulación de agua puede seguir ocasionando afectaciones.
Ante este escenario, la entidad recomendó mantener los sistemas de drenaje en condiciones adecuadas y adoptar medidas de precaución frente a las lluvias.
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