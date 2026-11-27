Ante el incremento de lluvias por el fenómeno El Niño, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) recomienda a los conductores que transitan por las vías nacionales evitar los pasos a desnivel (bypass) inundados por precipitaciones intensas.

La entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones advierte que atravesar pasos a desnivel inundados puede ocasionar que el vehículo se apague y poner en riesgo a sus ocupantes.

Piura sin agua por las lluvias: conoce qué pozos y reservorios dejaron de operar y las zonas afectadas. Foto: Andina

Por ello, se recomienda no intentar cruzar estas zonas, aunque el agua parezca poco profunda. Si el nivel del agua aumenta alrededor del vehículo, se debe abandonar de inmediato y dirigirse a una zona segura.

Ante cualquier señal de peligro, lo más prudente es detenerse, retroceder si las condiciones lo permiten y buscar una ruta alterna.

Asimismo, se debe evitar atravesar corrientes de agua, charcos profundos o zonas con lodo en las vías. Si hay un huaico que bloquee la carretera es mejor detenerse y mantenerse en un lugar seguro, lejos del cauce de una quebrada y de zonas expuestas a deslizamientos.

Para garantizar una respuesta rápida frente a emergencias que afecten la circulación en la Red Vial Nacional, la Sutran recordó a los ciudadanos y transportistas que pueden reportar cualquier incidencia a través de su canal de atención WhatsApp Fiscafono, escribiendo al número 999 382 606.

Pronóstico Senamhi

El Senamhi prevé que las precipitaciones de moderada a extrema intensidad continuarán hasta el 29 de noviembre y advirtió que la acumulación de agua puede seguir ocasionando afectaciones.

Ante este escenario, la entidad recomendó mantener los sistemas de drenaje en condiciones adecuadas y adoptar medidas de precaución frente a las lluvias.

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