El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que, desde este sábado 4 hasta el lunes 6 de julio, se registrarán niveles elevados de radiación ultravioleta (UV) en la sierra sur del país.

El fenómeno responde a condiciones atmosféricas que favorecerán una disminución de la concentración de ozono sobre esa región, lo que la institución técnica calificó como un riesgo alto para la salud de quienes permanezcan expuestos al sol sin protección adecuada.

Según las proyecciones, el Índice Ultravioleta (IUV) alcanzará valores entre las categorías de “muy alta” y “extremadamente alta”. Apurímac, Cusco, Arequipa, Moquegua y Puno registrarán los niveles más críticos, con máximos estimados de entre 8 y 12, tomando en cuenta que cualquier cifra igual o superior a 11 se clasifica como extremadamente alta según los estándares internacionales.

Ante este escenario, los especialistas recomiendan medidas de fotoprotección como el uso de sombreros de ala ancha, sombrillas, lentes con protección UV, prendas de manga larga y protector solar, además de limitar la exposición directa al sol entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m., el periodo de mayor intensidad. La exposición excesiva puede ocasionar quemaduras, envejecimiento cutáneo prematuro y un mayor riesgo de cáncer de piel.

Ascenso térmico en el litoral y la zona andina

Paralelamente, el Senamhi emitió el Aviso N.° 266, de nivel naranja, que pronostica un incremento de la temperatura diurna en la costa y la sierra durante el mismo periodo.

La escasa nubosidad prevista hacia el mediodía contribuirá directamente al aumento de la radiación en estas zonas. El aviso tiene una vigencia de 61 horas.

Para este sábado se esperan máximas de entre 30 °C y 34 °C en la costa norte, y de 24 °C a 28 °C en la costa central. El domingo y el lunes, el litoral sur presentará valores de hasta 30 °C, mientras la costa norte podría llegar a los 36 °C.

En la sierra, el sábado se prevén hasta 30 °C en el norte y 29 °C en el centro, y para los dos días siguientes la sierra sur oscilará entre 14 °C y 30 °C. El organismo añadió que continuarán las nevadas por encima de los 3 800 m s. n. m. en la sierra centro y sur.