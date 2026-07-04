Intenso calor afectará la costa y sierra: más de 30 °C y alta radiación UV hasta el lunes 6 de julio. (Foto: Andina)
Intenso calor afectará la costa y sierra: más de 30 °C y alta radiación UV hasta el lunes 6 de julio. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que, desde este sábado 4 hasta el lunes 6 de julio, se registrarán niveles elevados de radiación ultravioleta (UV) en la sierra sur del país.

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