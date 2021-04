Desde inicios de abril ha registrado una subida en la curva de mortalidad asociada al COVID-19 en el país. Ayer, el Ministerio de Salud ( Minsa ) reportó 314 nuevos fallecidos por esta enfermedad, la cifra más alta en lo que va de la pandemia . Según una investigación del diario Financial Times, el Perú tiene el exceso de muertes más alto en el mundo desde el inicio de la pandemia. Fernando Mejía, investigador principal del instituto de medicina tropical Alexander Von Humboldt de la Universidad Cayetano Heredia, analiza este fenómeno.





-Un reciente informe del diario Financial Times señala que el Perú tiene el exceso de muertes más alto por COVID-19 en el mundo, tanto a nivel agregado como ajustado a la cantidad de población ¿A qué se debe el deterioro de la pandemia?

Esto se debe a que el sistema de salud hospitalario es malo. El personal de salud hace todo lo que puede, pero no se puede cambiarlo de un día para otro, eso demora décadas. No se priorizó la contención de la transmisión, tampoco la compra de oxígeno ni la implementación de camas conectadas a redes de oxígeno. Han sido una serie de errores. Además, está el comportamiento de las personas. No es posible que luego de un año sigan sin tomar conciencia del grave problema que hay.





-¿Por qué Lima registra cifras de letalidad más alta que otras ciudades de Latinoamérica?

Los otros países tienen un mejor plan de contención, eso implica el uso de pruebas moleculares de forma más temprana y masiva. Aquí recién se ha empezado a masificar las pruebas moleculares en los últimos meses. También cuentan con una mayor y mejor infraestructura hospitalaria.

-¿Qué tanto ha influido la presencia de la variante brasileña?

Es uno de los factores, pero la variante no se transmite espontáneamente, se transmite por el comportamiento de las personas. En un país con mucha informalidad, donde tienen que vivir del día a día y muchos están cansados de todo, el comportamiento se ha descuidado rotundamente. La fatiga pandémica y todos los factores relacionados al descuido de las personas ha llevado a que haya más contagios y fallecidos. En semana Santa todo el mundo ha salido y se ha reunido, el efecto lo vamos a ver probablemente en las próximas dos o tres semanas.





-¿La vacuna o las medidas restrictivas extremas serían una solución para que la meseta alta de muertes empiece a descender? Según las cifras del Minsa, el promedio diario de fallecidos es de 250 en este mes.

Probablemente no. A corto plazo la vacuna no será una solución porque no va a haber capacidad de vacunar a gran proporción de la población. Para lograr esa disminución se necesita vacunar rápidamente a una gran proporción y eso no se está haciendo. No veo opción en los próximos meses de que eso suceda, no creo que haya una caída brusca en las cifras de muertes en el corto plazo, hablando en las próximas dos semanas. A mediano plazo quizá la vacuna sí signifique una solución para la alta meseta de muertes.MIR

-¿Lima debería regresar a nivel de riesgo “extremo” con una cuarentena estricta?

Desde mediados de enero Lima ha estado en colapso hospitalario, todavía no hay camas ni siquiera con punto de oxígeno y ni qué hablar de las UCI. Entonces se tiene que evaluar qué distrito entra a nivel extremo y cuál no. La opción de encerrar a todas las personas de nuevo no va a funcionar definitivamente. La gente no va a respetar otra cuarentena y va a llevar a más pobreza. Lo único que ayudaría es que se acelere la vacunación y ver un resultado a mediano plazo. No hay solución a corto plazo, salvo que las personas tomen conciencia y cambien su comportamiento.

