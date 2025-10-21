La familia de Eduardo Ruiz Sanz, conocido artísticamente como ‘Truko’ y que falleció en la protesta del pasado 15 de octubre, anunció que presentará una querella contra el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), por calificarlo como “terruco”.

El padre del joven, Roger Ruiz, exigió una rectificación a Rospigliosi al asegurar que su hijo no es un “terruco” y que ‘Truko’ era el nombre artístico que utilizaba en sus presentaciones.

“Mi hijo no es ni un terruco, señor Rospigliosi. A mi hijo le dicen Truko, que es un nombre artístico. Usted le ha dicho terruco a un joven. Usted me va a demostrar con documentos y videos que mi hijo era terruco”, expresó.

Ruiz también afirmó que el suboficial PNP Luis Magallanes, quien confesó haber disparado durante la manifestación, no sería el autor del disparo que acabó con la vida de su hijo.

“A mi hijo lo han asesinado directamente. Este suboficial Magallanes se está inculpando. Él no ha sido, hay videos, hay testigos, hay todo. Vamos a recopilar todo”, señaló en conferencia de prensa.

Como se recuerda, Fernando Rospigliosi calificó de “terruco” a Eduardo Ruiz Sanz y cuestionó los ataques con pirotécnicos contra los efectivos de la Policía Nacional durante la protesta del pasado 15 de octubre.

“Yo lamento mucho la muerte de este señor que se hacía llamar terruco. Es muy lamentable que haya habido una muerte. No debería haber muertes. Pero el atacar a la policía con bombas molotov, pirotécnicos, con piedras, es un delito que no debe quedar impune”, dijo en conferencia.

Pese a que su equipo de asesores y los propios asesores le aclararon que el nombre artístico era “Truko”, el presidente encargado del Parlamento Nacional insistió en su calificativo contra el fallecido.

“Sí, yo sé. Yo sé que era ‘Trvco’, que significaba lo que ya hemos dicho. Pero ese no es el hecho. El hecho es que esa muerte tiene que investigarse y no debió haberse producido de ninguna manera, a menos que no hubieran habido los ataques a la policía. Esos ataques a la policía son el contexto donde se producen estos hechos de violencia”, subrayó.

