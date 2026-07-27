Las Fiestas Patrias son una fecha de celebración, de reflexión, pero también una ocasión para festejar nuestra cultura y diversidad. (Foto; Municipalida de Puebloi Libre)
Las Fiestas Patrias son una fecha de celebración, de reflexión, pero también una ocasión para festejar nuestra cultura y diversidad. (Foto; Municipalida de Puebloi Libre)
Por Joel Dávila Quiñonez

Hoy se celebra un aniversario más de la independencia de nuestro país, un 28 de julio de 2026 donde los peruanos no solo escucharán el mensaje a la nación de la nueva presidenta de la República, Keiko Fujimori, sino además tendrán a disposición todo tipo de actividades en diversos puntos de Lima Metropolitana para disfrutar de las Fiestas Patrias.

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