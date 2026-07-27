Hoy se celebra un aniversario más de la independencia de nuestro país , un 28 de julio de 2026 donde los peruanos no solo escucharán el mensaje a la nación de la nueva presidenta de la República, Keiko Fujimori, sino además tendrán a disposición todo tipo de actividades en diversos puntos de Lima Metropolitana para disfrutar de las Fiestas Patrias.

Y es que si bien casi la totalidad de los distritos que integran Lima y Callao ya han realizado algunas actividades simbólicas como desfiles, izamientos de banderas o pasacalles, hay otras comunas que tienen preparadas gratas sorpresas para los vecinos y hacer de estas fechas un símbolo de unidad familiar e integración.

Este martes 28 de julio de 2026 se celebran 105 años de la independencia del Perú. (Foto: Municipalidad Metropolitana de Lima)

Por ello, a continuación vamos a conocer la agenda de seis distritos de la capital que se realizarán este 28 y 29 de julio y, en algunos casos, hasta el último día del mes de la Patria. Una guia que será de mucha ayuda para todos aquellos que quieran distraerse un poco de las idas y venidas de la política peruana.

Diversos distritos de la capital del Perú realizarán diversas actividades para conmemorar las Fiestas Patrias 2026. (Foto: Municipalidad Metropolitana de Lima)

Lima Metropolitana

La Municipalidad de Lima Metropolitana es, probablemente, la que más activa estará en estos feriados, la misma que realizará una serie de actividades bajo el nombre “Lima celebra al Perú” , que no es otra cosa que presentaciones de carácter cultural, artístico, deportivo y gastronómico entre el 25 al 29 de julio.

El martes 28 de julio, desde la Plaza Mayor se realizará el “Gran Pasacalle por el Perú” , el mismo que reunirá a más de 1,300 danzantes de escuelas, instituciones educativas, asociaciones culturales y elencos folclóricos que recorrerán el Centro Histórico mostrando nuestra riqueza costumbrista, el cual iniciará a las 6:00 p.m.

El "Gran Pasacalle por el Perú" comenzará a las 6:00 p.m. en la Plaza Mayor, con los ingresos desde los jirones de la Unión y Carabaya. (Foto: Municipalidad Metropolitana de Lima)

El ingreso será gratuito con los ingresos por los accesos habilitados por los jirones de la Unión y Carabaya (hasta completar el aforo estimado). Algunas de las danzas que se presentarán son: Morenada Puneña, los Caporales, el Witit, el zapateo de los Negritos de UTEP, el Festejo, la Contradanza de Huamachuco, los Avelinos de Junin. el Carnaval Moyobambino, la danza Shipibo-Konibo, el Carnaval de Lamas, el Io Patati, entre otras.

Por su parte, el Parque de las Leyendas , el emblemático zoológico de la ciudad capital, será escenario de diversos show musicales y culturales que no puedes perderte durante los feriados. Toma Nota:

El Parque de las Leyendas se convertirá en el escenario de una serie de actividades enfocadas en resaltar el orgullo de ser peruanos. (Foto: Municipalidad Metropólitanda de Lima)

Sede San Miguel

28 de julio: desde las 10:00 a.m. con enriquecimientos ambientales a los osos de anteojos (zona Selva), vicuñas y cóndor andino (zona Sierra); a las 2:30 p.m. se llevará a cabo “La gran ruta de la peruanidad” en el Museo de Sitio; a las 3:30 p.m. tendrá lugar la exhibición del caballo peruano de paso en la Caballeriza (zona Costa); mientras que a las 4:00 p.m. la Orquesta Filarmónica Infantil del Perú brindará un concierto en el patio central con lo mejor de su repertorio.

29 de julio: todo comenzará desde las 10:00 a.m. con enriquecimientos ambientales a otorongos, gallitos de las rocas, monos machines y flamencos; a las 11:30 a.m. se desarrollará “Pintando nuestra identidad milenaria” ; a la 4:00 p.m. show musical de la mano del imitador de Pedro Infante, Jesús Zavaleta.

Habrá una presentación sobre el caballo de paso peruano. (Foto: Municiaplidad Metropolitana de Lima)

Sede Huachipa

28 de julio: desde las 3:30 p.m. el público asistente disfrutará del talento e histrionismo del imitador del cantante Sandro, Tony Cam , el cual tendrá lugar en la Explanada Principal de esta sede. Asimismo, de 12:00 p.m. a 3:00 p.m. (feriados, sábados y domingos), se realizarán las ya habituales exhibiciones educativas de lobos marinos.

También habrá show de danzas y de música en vivo en las sedes de San Miguel y Huachipa. (Foto: Municipalidad Metropolitana de Lima)

El Circuito Mágico de las Aguas , tampoco se quedará atrás, y es que el 28, desde las 7:00 p.m., hará su puesta en el escenario la reconocida cantante Amaranta, mientras que el 29, a la misma hora, veremos a la agrupación Pintura Roja.

El Circuito Mágico de las Aguas, en la urbanización Santa Beatriz, desplegará shows y conciertos en vivo para conmemorar las Fiestas Patrias. (Foto: Municipalidad Metropolitana de Lima)

Surco

La Municipalidad de Surco , como ya es una tradición en esta comuna, ha preparado una serie de actividades para los vecinos para que puedan disfrutar de estas Fiestas Patrias como lo que son, una celebración de nuestra independencia. Por ello, la agenda surcana comprende tanto lo cultural, lo histórico y lo gastronómico.

La ruta cultural de Surco comienza con el Nuevo Museo de Historia de Surco, ubicado en jirón Bolognesi 275, Plaza de Armas, que nos ofrece una experiencia interactiva para conocer la evolución y desarrollo de este distrito. El ingreso será completamente gratuito en horas de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., los días 28 y 29 de julio.

Surco es uno de los distritos de Lima con más historia en los momentos claves de la vida republicana del Perú. (Foto: Municipalidad de Surco)

Otros atractivos culturales a tener en cuenta son: la Galería de Arte del Parque de la Amistad, cuyo ingreso es por la avenida Caminos del Inca cuadra 20 y que, por 28 y 29 de julio, atenderá de 1:00 p.m. a 7:00 p.m. El acceso es gratis.

Asimismo, en el Parque de la Amistad, el 28 y 29 de julio tendrán show criollo en el patio de comidas de 1:00 p.m. a 2:00 p.m. y en la pérgola de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. Asimismo, en ambos días habrá paseo en tren con un recorrido especial con motivo de las Fiestas Patrias.

El Museo de Historia de Surco es uno de los edificios que estará abierto para el público de forma gratuita durante Fiestas Patrias. (Foto: Municipalidad de Surco)

Del mismo modo, en el Parque de Atracciones Voces por el Clima, para los feriados se presentarán las siguiente actividades en los mismos horarios para ambos días: guiados gratuitos en el Museo de 12:00 p.m. a 2:00 p.m. y de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.; show infantil de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. (payasito animador, juegos y burbujas); karaoke criollo de 7:00 p.m. a 8:00 p.m.; y show criollo en vivo de 8:00 p.m. a 10:00 p.m.

Por otro lado, en el Teatro Municipal de Surco, se presentará “Legado”, un espectáculo con percusión, danza y teatro físico con más de 20 artistas en escena, que realizará los días 27, 28 y 29 de julio desde las 8:00 p.m. y con venta de entradas en Ticketmastar. Por otro lado, el 26, 27, 28 y 29 se llevará a cabo “Surco vive el Perú” que reunirá a artistas como Antología Criolla, Marco Romero, Rumbawe y Los Ponchos Locos, los horarios son de 12:00 p.m. a 9:00 p.m en el Centro de Convenciones.

El municipio surcano pondrá a disposición de los vecinos distintas actividades históricas, gastronómicas y culturales. (Foto: Municipalidad de Surco)

Callao

La Municipalidad Provincial del Callao tampoco iba a quedarse atrás en las celebraciones por las Fiestas Patrias de nuestro país y, tras realizar algunas actividades previas, tienen preparados para los chalacos algo muy significativo: se trata del recorrido especial “La peruanidad chalaca” , el cual será completamente gratuito.

Pero, ¿De qué trata este recorrido? Es la puesta en servicio de los chalacos y visitantes el bus panorámico del municipio, el cual realizará diversos recorridos turísticos por lugares emblemáticos como tradicionales del primer puerto del Perú .

El recorrdido Peruanidad Chalaca tendrá lugar entre el 28 y el 29 de julio. (Foto: Municipalidad Provincial del Callao)

El recorrido tendrá lugar el 28 y 29 de julio, cuyas salidas tendrán los siguientes horarios: de 11:00 a 12:30 p.m., de 2:00 p.m. a 4:30 p.m., donde el punto de encuentro será la Plaza Grau. Algunos de los lugares que podemos conocer en su recorrido son:

Plaza Grau, luego el Muelle de Guerra y Dársena, seguido del Cañón del Pueblo, pasa por Plaza Santa Rosa de Chucuito, también la Torre de la Merced (en La Punta), por la ex Cervecería Pilsen Callao, por la Compañía de Bomberos (Unión Chalaca N| 1), llega al ex Boulevard Garibaldi, por la Plaza Gálvez, el Pasaje Gálvez, recorre la Iglesia Matriz y culmina en la Plaza Cívica.

Será de acceso gratuito previa incripción y con cupos limitados. (Foto: Municipalidad Provincial del Callao)

A tener en cuenta que los cupos son limitados, por lo que las inscripciones podrás realizarlo escribiendo o llamando al núemro 983 433 826 (registro individual).

Barranco

Otro de los distritos que se prepara para celebrar las Fiestas Patrias a lo grande es Barranco , esta comuna limeña tiene listo para los barranquinos y visitantes una feria gastronómica y show musical que quedará grabado en la memoria de los asistentes.

La Feria Gastronómica y Festival Musical Criollo “Barranco celebra al Perú” se llevará a cabo hoy 28 de julio desde las 12:00 p.m. hasta las 6:00 p.m. en la Plaza Butters. (Foto: Municipalidad de Barranco)

Conocida como la Feria Gastronómica y Festival Musical Criollo “Barranco celebra al Perú” , la cual tendrá lugar en la emblemática Plaza Butters este 28 de julio desde las 12:00 p.m. hasta las 6:00 p.m., cuya finalidad es la de exponer nuestras raíces, así como ser un espacio de reunión para las familias.

En cuanto a la gastronomía, la feria promete lo mejor de nuestra comida de la costa, sierra y selva destacando, por ejemplo, los deliciosos arroz con pollo, caja china, chicharrón y el infaltable cebiche, a la vez de postres tradicionales como la mazamorra, entre otros.

La feria mostrará lo mejor de nuestra gastronomía nacional. (Foto: Municiaplidad de Barranco)

En cuanto a lo musical y artístico, Barranco nos ofrecerá la puesta en escena de Afro Mamauca, Óscar Arbulu, Así es mi Perú, así también danzas de la costa, sierra y selva, que serán uno de los momentos más atractivos para el día de la Patria.

También habrá elenco musical con lo más tradicional de nuestra cultura peruana. (Foto: Municipalidad de Barranco)

Pueblo Libre

Sin duda alguna, Pueblo Libre es uno de los distritos más tradicionales de Lima, por lo que no es novedad que la comuna haya preparado algo muy especial para todos en el marco de la conmemoración de la independencia del Perú; por ello, es importante tomar nota de las siguientes actividades.

Vagón Turístico Cultural, ubicado en el parque 3 de octubre. (Foto: Municipalidad de Pueblo Libre) / Justin Yi

Durante los feriados por Fiestas Patrias, la Municipalidad de Pueblo Libre pone a disposición de los vecinos y visitantes “La ruta del libertador” , la cual empieza en el Óvalo de la avenida Brasil, que es el ingreso natural hacia la histórica zona monumental del distrito. El recorrido iniciará en el Vagón Turístico Cultural, ubicado en el Parque 3 de Octubre al frente de la Legión de Caballería del Perú con ingreso libre.

Fachada del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. (Foto: Municipalidad de Pueblo Libre) / Justin Yi

Sigue en la Casa Cultural de Manuelita Sáenz, que conserva el mobiliario original cuando el ejército libertador llegó a nuestro país. Frente al palacio municipal está la tradicional Plaza de los Libertadores, el cual alberga en sus alrededores importantes edificaciones como el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, así como la Casa Quinta de los Libertadores.

A pocos pasos, y como cierre de este histórico recorrido, conoceremos el Boulevard del Criollismo, en la cual podremos visitar la antigua Taberna Queirolo, mientras que al frente podremos apreciar la Iglesia Santa María de Magdalena. El tour concluirá haciendo una última parada en la histórica Cruz de Viajero.

Interior de la Iglesia Santa María de Magdalena, también forma parte del recorrido "La ruta del libertador". (Foto: Municipalidad de Pueblo Libre)

Pero, eso no es todo, pues el municipio de Pueblo Libre, este viernes 31 de julio, desde las 4:00 p.m. en la Plaza de los Libertadores, se llevará a cabo la Escenificación de de la Proclamación de la Independencia , en la cual reviviremos aquél emocionante como histórico momento cuando don José de San Martín proclamó la liberación del Perú del Imperio Español un 28 de julio de 1821, hace 205 años.

El viernes 31 de julio, en la plaza de los Libertadores, se llevará a cabo la escinificación de la proclama de la independencia. (Foto: Municipalidad de Pueblo Libre)

Miraflores

El municipio de Miraflores ya realizó actividades previas a las Fiestas Patrias como su tradicional pasacalle, pero de forma privada se viene realizando la “Feria de Postres y Panes Patrios” , la cual tiene lugar en el Pasaje Porta, al frente del conocido Parque Kennedy, la misma que estará funcionando desde las 9:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. del 26 al 29 de julio.

La “Feria de Postres y Panes Patrios” se viene realizando en pasaje Porta, Miraflres, del 26 al 29 de julio. (Foto: Dulce Perú)

La feria presentará a 26 maestros expositores llegados desde diversas regiones del país, quienes expondrán lo mejor de nuestra repostería y panadería artesanal, una experiencia que promete conquistar el paladar de los asistentes. Pero, eso no es todo, pues los cuatro días estarán acompañados por elencos musicales de jarana, marinera y valses criollos en vivo.

Todos los productos presentados en la feria son hechos de manera artesanal. (Foto: Dulce Perú)

La idea detrás de la feria es homenajear la tradición virreinal y mestiza en la repostería, poniendo en exhibición dulces emblemáticos como el arroz con leche de convento, la mazamorra morada, el arroz zambito, el sango, la bola de oro, los guargüeros, el frejol colado, el budín de Chancay y el infaltable turrón de doña Pepa, sin dejar de lado a los imperdibles picarones y muchos más. Todos preparados con ingredientes 100% naturales y bañados con miel de frutas.

Los postres hechos con preparación tradicional será uno de los grandes atractivos de la feria. (Foto: Dulce Perú)

Pero, no solo Lima estará representada, también el resto de regiones de nuestro Perú, con diversas variedades de panes que son horneados tradicionalmente, como Tanta Wawa, el pan Chapla de Ayacucho, los panes Chuta y variedades alternativas muy nutritivas en base a la kiwicha o siete semillas, todo ello acompañado con tazas de chocolate caliente artesanal, además de finos cafés provenientes de Cusco y Cajamarca.