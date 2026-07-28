La presidenta keiko Fujimori anunció la continuidad de obras en el sector transporte. (Foto: El Comercio)
La presidenta keiko Fujimori anunció la continuidad de obras en el sector transporte. (Foto: El Comercio)
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En su primer mensaje a la Nación, la presidenta Keiko Fujimori anunció la ejecución de una serie de obras en materia de transporte en Lima y en varias regiones del país, así como proyectos viales y ferroviarios, muchos de los cuales ya se encuentran en etapa de estudio o como iniciativas a largo plazo.