En su primer mensaje a la Nación, la presidenta Keiko Fujimori anunció la ejecución de una serie de obras en materia de transporte en Lima y en varias regiones del país, así como proyectos viales y ferroviarios, muchos de los cuales ya se encuentran en etapa de estudio o como iniciativas a largo plazo.

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Como puntos más saltantes de su discurso, la mandataria señaló que en su gestión se culminará la Línea 2 del Metro de Lima y Callao y se ejecutarán las líneas 3, 4, 5 y 6, y que concluirá la construcción de la nueva Carretera Central, incluso la consideró una obra prioritaria, ya que conecta Lima con el centro del país y permitirá descongestionar la antigua vía.

Con 2 líneas y 12 estaciones, el Metro Callao será entregado a los chalacos al finalizar el primer trimestre del 2028. (ATU)

También indicó que se impulsará los sistemas de metro en las ciudades de Trujillo, Arequipa y Piura y los trenes de cercanías Lima–Ica y Lima–Barranca. Anunció la implementación de las carreteras Oyón – Ambo, Canta – La Viuda – Unish, Puerto Ocopa – Atalaya, la Longitudinal de la Sierra -que recorre 9 Junín, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac-,la Carretera la Libertadores, la Autopista del Sol y la Red Vial N.°4.

No se mencionaron proyectos viales para el sur del país, aseguró especialista

Alfredo Vásquez, ingeniero experto en el desarrollo de proyectos de infraestructura, hizo notar que existen proyectos de transporte que aparecían en el plan de gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, pero que no fueron mencionados en su mensaje a la Nación.

En diálogo con El Comercio, el especialista explicó que, en su plan de gobierno, la mandataria señalaba el fortalecimiento del puerto Chancay, la construcción de aeropuertos y el fortalecimiento de Provías, pero en su presentación ante el Parlamento no los mencionó.

Vásquez indicó que Fujimori Higuchi debió contemplar en su discurso que la carretera Longitudinal de la Sierra llegue hasta Puno, ya que, según consideró, dicha región está desconectada del resto del país. En ese contexto, indicó que es necesario que se ejecuten proyectos viales, ferroviarios y de conectividad con el sur.

Destacó que la jefa de Estado haya anunciado el impulso al desarrollo de las líneas del Metro de Lima, pues consideró que se trata de una declaración de “viabilidad política”, pues recordó que en los anteriores gobiernos las líneas 3 y 4 estuvieron encarpetadas.

También resaltó que el nuevo gobierno apueste por la continuidad de la construcción de la Carretera Central, pero cuestionó que no se haya señalado la implementación de la red vial de ferrocarriles y del tren Bioceánico.

“No está partiendo de nuevos proyectos”, indicó extitular del MTC

Paola Lazarte, exministra de Transportes y Comunicaciones, afirmó que la presidenta Keiko Fujimori, en su mensaje a la Nación, no ha señalado nuevos proyectos para ejecutar en el sector Transportes, sino que planea concluir los que ya están diseñados.

“No está partiendo de nuevos proyectos que salen por debajo de la manga, sino de proyectos que se vienen madurando y tienen que ser sacados adelante, pero se requiere de voluntad política, esfuerzos de gestión y financieros para llevarlos adelante”, afirmó Lazarte.

A consideración de la especialista, la nueva gestión en el Poder Ejecutivo el tema del transporte urbano será “prioritario”. “Ha mencionado proyectos que son simbólicos y estratégicos, claramente la cartera de transportes es mucho más grande, como en el tema de los ferrocarriles. El haber dado prioridad a la movilidad urbana a través de la conectividad con ferrocarriles en Lima, Piura, Trujillo y Arequipa es importante, ya que son las ciudades con mayor congestión”, aseveró.

Líneas 3 y 4 del Metro de Lima permitirán conectar los principales sistemas de transporte de la capital. Foto: ATU

Lazarte destacó que el nuevo régimen pretenda culminar la Línea 2 del Metro de Lima, pues recordó que algunos tramos ya están concluidos, por lo que se necesita efectuar trabajos complementarios en superficie para que entre en funcionamiento. Respecto a las demás líneas, opinó que es factible construirlas en bloque, ya que implica menos gasto y mayor eficiencia en los trabajos.

Remarcó que los proyectos viales mencionados por la jefa de Estado “son clave para los sectores productivos y logísticos”, como la Carretera Central y las vías Oyón – Ambo y Canta – La Viuda – Unish, ya que conectan el puerto de Chancay y el resto del país.

Si bien enfatizó que Fujimori Higuchi no se refirió en su discurso a otros temas importantes del sector transportes, como el futuro de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), la especialista indicó que le corresponderá al titular del MTC explayar las propuestas.

“La infraestructura ferroviaria tomará bastante tiempo, por lo que el foco del nuevo gobierno tiene que ser el transporte público convencional y mejorar las condiciones del servicio”, refirió