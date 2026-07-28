Fujimori anunció el inicio inmediato de descolmatación masiva de ríos y la construcción de defensas ribereñas para reducir los efectos de El Niño.
Fujimori anunció el inicio inmediato de descolmatación masiva de ríos y la construcción de defensas ribereñas para reducir los efectos de El Niño.
/ Alonso Chero / GEC
Por Renzo Giner Vásquez

En su primer Mensaje a la Nación como presidenta del Perú, Keiko Fujimori Higuchi aseguró que su gobierno se centrará en “dos frentes de emergencia nacional: mitigación del fenómeno El Niño (FEN) y seguridad ciudadana”.

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