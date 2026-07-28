En su primer Mensaje a la Nación como presidenta del Perú, Keiko Fujimori Higuchi aseguró que su gobierno se centrará en “dos frentes de emergencia nacional: mitigación del fenómeno El Niño (FEN) y seguridad ciudadana”.

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Expertos consultados por El Comercio calificaron como positivo el enfoque de ubicar a la emergencia climática al mismo nivel de un tema como la inseguridad, al que el 57% de la población considera la principal preocupación del país en estos momentos según el último Barómetro de las Américas.

El ingeniero Juvenal Medina, presidente del Centro de Estudios y Prevención de Desastres (Predes), consideró que esta calificación “denota la voluntad política del nuevo gobierno para orientar los esfuerzos y recursos para reducir la vulnerabilidad de los elementos expuestos y que son fundamentales para el desarrollo del país”.

Por su parte, Juan Manuel Arribas, director ejecutivo del frente empresarial ante desastres Hombro a Hombro, coincidió en la calificación positiva del mensaje aunque advirtió que la brevedad del mismo no permitió conocer las prioridades que tendrán las acciones anunciadas.

“Nosotros como frente empresarial venimos trabajando con las autoridades desde el año 2017, sin importar quién esté en el gobierno y es importante reiterar que nuestro apoyo al país es incondicional”, remarcó Arribas.

- Acciones anunciadas -

Entre las acciones concretas anunciadas por Fujimori Higuchi resaltó la implementación de un plan de contingencia nacional “que romperá con la lógica de la reacción tardía para pasar a la era de la prevención oportuna”.

En su participación durante la transmisión de El Comercio, Arribas apuntó que la etapa actual es demasiado avanzada para hablar de prevención. “Estamos muy tarde para la prevención, hay que priorizar lo poco que se puede hacer, salvar vidas e infraestructura básica”, señaló.

Medina, por su parte, considera que “las acciones que correspondan en este corto plazo ya no son propias de prevención, sí son de preparación para afrontar la emergencia“.

“Sin embargo, esto puede ser un punto de partida para poder trabajar, pasada la etapa crítica, en un plan de prevención propiamente dicho, donde vayamos creando condiciones seguras permanentes. Entre ellas un proceso de reordenamiento territorial”, explicó el representante de Predes.

La mandataria anunció que iniciarán “de inmediato la descolmatación masiva de los ríos, la construcción de defensas ribereñas con criterios técnicos modernos y la protección de las cuencas”.

Según la Autoridad Nacional del Agua (ANA), se han identificado 75 puntos críticos para limpieza y descolmatación en Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Áncash y Lima. A la fecha, han podido intervenir en 54.05 de los 101 kilómetros previstos.

24 de los 75 puntos críticos identificados por el ANA se encuentran en Lima.

Al respecto, Arribas apuntó que “hay infinidad de obras que han comenzado, hay infinidad de obras que no han comenzado, pero hay muy pocas obras que han terminado. Entonces, al menos en esas que faltan terminar, hay que impulsar algún empuje de energía para que se cierren y se terminen, porque no hay tiempo”.

En ese sentido, un reciente informe presentado por EC Data reveló que de 87 proyectos de inversión orientados hacia la prevención, 28 tienen avances por encima del 80% y solo 10 de estos lograron culminar su ejecución física al 100%. Mientras tanto, otros 41 no han reportado avances o mantienen un nivel de ejecución del 0%, según datos proporcionado por la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes).

“Hay que priorizar qué se puede hacer y decirle a la población qué cosas no se podrán hacer. Todo lo que implique meter más hormigón y concreto en este punto resulta complicado”, precisa el representante de Hombro a Hombro.

- Emergencia sin burocracia -

En su mensaje, la mandataria resaltó que “el clima no espera los tiempos de la burocracia” y prometió destinar maquinaria pesada a los puntos críticos, además de implementar “un sistema logístico de respuesta rápida para asegurar el abastecimiento de alimentos, agua y medicinas en las zonas de mayor vulnerabilidad”.

Apenas un día antes, el 27 de julio, el Ministerio de Vivienda anunció la firma de 39 convenios de colaboración interinstitucional durante el 2026 con Gobiernos regionales y locales para ejecutar trabajos de prevención y mitigación de riesgos en distintas regiones del país.

En ese sentido, Medina resaltó la importancia de “tomar en cuenta el escenario de riesgo que tiene el país, donde ya se tiene identificado de qué manera puede afectar los peligros que derivan del fenómeno del niño, y hacia ahí deberíamos centrar un poco los mayores esfuerzos”.

Para ello, resaltó la importancia de recurrir a entidades como el Instituto Geológico Minero y Metalógico o el ANA, quienes poseen un mapa de identificación de zonas críticas. “Han identificado zonas críticas que pueden muy bien utilizarse para poder dar esa priorización y orientación adecuada a estos recursos que, de hecho, no van a alcanzar a cubrir toda la demanda que hay”, señaló.

Arribas, por su parte, hizo especial énfasis en incluir dentro de la planificación las acciones posteriores a las eventuales catástrofes. En ese sentido, considero como una prioridad fortalecer los almacenes de las DDI (Direcciones Desconcentradas Indeci), recordando que “por cada fallecido por la inundación hay entre 8 y 10 muertos por dengue. Tenemos que hacer una campaña muy fuerte desde el Estado de todos los temas de salud pública para el dengue, para la chikungunya y quizás para el cólera”.

Arribas resaltó la importancia de prevenir los efectos posteriores a las inundaciones, como el crecimiento de casos de dengue, chikungunya y cólera. / SYSTEM

Fujimori también aseguró que “para enfrentar los retos urgentes que nos trae el fenómeno El Niño y la inseguridad ciudadana emitiremos decretos de urgencia, y solicitaremos al Congreso de la República, facultades delegadas”.

Al ser consultado al respecto, Arribas consideró que “con las facultades actuales de los ministerios y del INDECI tienen suficiente fuerza para actuar”. Además, consideró que un tema importante que se había dejado de lado durante el Mensaje a la Nación fue la responsabilidad que debían asumir los gobiernos locales.

“Los alcaldes y los gobiernos regionales son los que tienen la batuta en un montón de cosas, ellos son los principales responsables, no el gobierno central. Por eso para mí, lo más urgente es brindar una capacitación muy agresiva a ese nivel de gobierno para saber, por ejemplo, cómo reportar daños en sus áreas”, apuntó.

En su participación en la transmisión de El Comercio, Arribas complementó esta idea resaltando la importancia de los formularios EDAN (Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades) para destinar de forma eficiente los recursos ante la emergencia. “Es muy fácil de llenar y permite distribuir mejor la ayuda”, apuntó.

Medina coincide en que “no deberíamos esperar que se declaren en emergencia zonas para recién empezar a moverse. Cada gobierno local debe conocer muy bien su territorio, dónde están las zonas críticas, dónde están las zonas seguras”.

“Esperar las declaratorias de emergencia para recién empezar a actuar es un vicio que se ha venido institucionalizando desde hace mucho años atrás”, agregó el ingeniero.