Fiestas Patrias: centro de Lima se cerrará desde las 5:00 a.m. del sábado 28

A pocos días de festejar el 197° aniversario patrio, este 28 de julio el centro histórico de Lima permanecerá cerrado en su totalidad desde las 05.00 horas con motivo de las actividades protocolares por Fiestas Patrias.



Este 28 de julio se realizará la Misa y Te Deum y Sesión Solemne en el Congreso de la República, donde el presidente Martín Vizcarra dará su mensaje a la Nación.



Ante ello, el cierre se aplicará entre la avenida Tacna, jirón Huanta, la avenida Emancipación-Cusco hasta el jirón Amazonas.



Por tal razón, las rutas alternas a usarse son las avenidas Tacna, Emancipación – Cusco, 9 de Octubre, Panamericana Norte y los jirones Huanta y Marañón.



-Metropolitano presenta horario especial-



La Municipalidad de Lima informó que por motivos de Fiestas Patrias, el día viernes 27 de julio, declarado no laborable para el Sector Público y el domingo 29, el Metropolitano operará con normalidad en sus rutas y horarios habituales.



El día sábado 28 de julio, los servicios Regulares A, B y C circularán desde las 05:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. En tanto, el servicio Expreso 4 brindará atención desde las 06:00 a.m. hasta las 09:00 p.m.



Finalmente, todas las rutas alimentadoras funcionarán como de costumbre, a excepción del Servicio Especial Gamarra que será suspendido el sábado 28.