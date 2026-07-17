El Ministerio de Cultura informó que los días 27, 28 y 29 de julio, los museos y museos de sitio bajo su administración ofrecerán ingreso gratuito a ciudadanos peruanos y extranjeros residentes en el país.

La medida busca incentivar el flujo de visitantes durante las celebraciones por el 205.° aniversario de la Independencia del Perú.

Publicada este viernes 17 de julio en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, bajo la Resolución Ministerial N.º 000221-2026-MC, la norma aprueba de forma excepcional la aplicación de una tarifa de S/ 0.00.

Los días 27, 28 y 29 de julio, el ingreso a museos del Ministerio de Cultura será gratuito | Foto: Difusión

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El beneficio por Fiestas Patrias estará vigente durante los horarios habituales de atención que mantiene cada uno de los establecimientos culturales.

De ese modo, centros arqueológicos e históricos como el museo de sitio Chan Chan, Tumbas Reales de Sipán y el Museo Nacional de Sicán, figuran en la lista de espacios habilitados para recibir al público sin costo durante el próximo feriado largo.

Para asegurar una óptima experiencia y conocer todos los museos disponibles, las autoridades recomendaron a los ciudadanos verificar las condiciones de ingreso en la plataforma web oficial.

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