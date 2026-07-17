El beneficio estará vigente durante los horarios habituales de atención que mantiene cada uno de los establecimientos culturales | Foto: Mincul
El beneficio estará vigente durante los horarios habituales de atención que mantiene cada uno de los establecimientos culturales | Foto: Mincul
Por Redacción EC

El Ministerio de Cultura informó que los días 27, 28 y 29 de julio, los museos y museos de sitio bajo su administración ofrecerán ingreso gratuito a ciudadanos peruanos y extranjeros residentes en el país.

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