Lima, la capital del Perú, se convirtió en los últimos días en el epicentro del fútbol sudamericano debido a que este sábado 29 de noviembre, a las 4 p.m., se jugará la final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras y Flamengo, dos de los equipos más grandes y laureados de Brasil.

El encuentro deportivo se disputará en el Estadio Monumental ‘U’, en el distrito limeño de Ate, recinto que, de acuerdo con la organización del evento, albergará a más de 50 mil aficionados llegados desde Brasil y desde otras partes de Sudamérica y del mundo.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Y, con el objetivo de que todo salga bien y que la final de la Copa Libertadores 2025 sea vivida como una fiesta del fútbol, la organización dio a conocer información importante para todos los fanáticos que acudan al estadio.

Entradas

De acuerdo con lo informado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), las entradas para el partido Palmeiras vs Flamengo son digitales, no físicas. En ese sentido, recomendó a los hinchas que adquirieron sus boletos seguir las recomendaciones para que accedan al coloso limeño sin inconvenientes.

Es importante que los asistentes tengan a la mano su ticket y su documento de identidad, ya que ambos les serán solicitados en la entrada del estadio.

Los accesos al estadio Monumental para el partido Palmeiras vs Flamengo por la final de la Copa Libertadores | Conmebol

Apertura de puertas y actividades

Las puertas del Estadio Monumental ‘U’ se abrirán a las 12 p.m. Ni bien ingresen al recinto los hinchas podrán disfrutar de diferentes activaciones y el ambiente será animado con música de fútbol.

Los hinchas de Palmeiras estarán ubicados en la tribuna popular sur, mientras que los aficionados de Flamengo ocuparán la tribuna popular norte.

Objetos permitidos para acceder al estadio

Banderas de porte manual de hasta 2m x 1.5 m sin astas y textiles de hasta 1.5 m de alto

Textiles para colocar en malla de separación de tribuna y cancha que no superen el 1.50 m de alto

Tambores, bombos, redoblantes con membrana transparente

No estará permitida la entrada al estadio con:

Banderas con astas de cualquier tipo

Cualquier elemento físico que se convierta en elemento contundente y cortopunzante

Correas (solo aplicará para las tribunas norte y sur)

Cualquier elemento que sea considerado peligroso

Bombas de humo

Bombas de estruendo

Sustancias psicotrópicas

Extintores o máquinas de humo

Alimentos y bebidas de cualquier tipo y presentación

Elementos con mensajes ofensivos, racistas, discriminatorios, políticos y religiosos

Objetos accionados con gas, helio y/o similares que puedan generar combustión

Rollos de papel

Armas de fuego

Armas blancas

Silbatos

Paraguas y sombrillas

Juegos pirotécnicos de cualquier tipo (incluso dentro de los anillos de seguridad)

Iluminación láser

Video recomendado

Hallan muertos a mujer y su pareja dentro de departamento.