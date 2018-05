Así fue la final del Mundialito del INPE Rusia 2018 en el estadio Monumental

Bajo estrictas medidas de seguridad, esta tarde se realizó la final del Mundialito Rusia 2018 organizado por Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que contó la participación de equipos integrados por reos de los penales del país.



El penal de Lurigancho, con camisetas de la selección peruana de fútbol, levantó la copa tras vencer al equipo del penal de Chimbote, cuya indumentaria era alusiva a la selección de Rusia, por 4 goles a 2. Las anotaciones decisivas fueron por penales.

El encuentro se llevó a cabo en el estadio Monumental del club Universitario de Deportes hasta donde fueron trasladados 40 internos de ambos penales. Ellos quedaron finalistas en una competencia que involucró a 16 equipos de los penales de la región Lima del INPE.

Carlos Vásquez Ganoza, presidente del INPE, felicitó a los jugadores de ambos penales por mejorar en su tratamiento y “haber demostrado disciplina y ganas de cambiar sus vidas a través del deporte”, según un comunicado de la citada institución.

“Yo me he sentido libre desde que pisé esta cancha de futbol. Le doy gracias a Dios y a las autoridades del INPE por darme esta oportunidad de mostrar mi talento con el balón. Quiero pedir perdón por lo que hice en el pasado, pero ahora quiero que la sociedad vea que he cambiado y pronto estaré con mi familia para iniciar una nueva vida”, expresó el jugador N° 7 del seleccionado de Lurigancho, uno de los goleadores de su equipo.

