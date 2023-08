Así lo detalla la queja funcional que presentó Carmen Newell Derteano, propietaria del inmueble, a la Oficina Descentralizada de Control Interno (OSCI) de la Fiscalía de Junín. Según información que la denunciante compartió con El Comercio, revela que Almanza Altamirano permanece ejerciendo control del departamento tres meses luego de vencer el contrato.

Caso omiso

En un inicio, las partes acordaron un convenio de alquiler de un año por un departamento ubicado en la calle Alameda Las Flores, en la urbanización de Chacarilla, distrito de San Borja. A fines del 2022, se extendió bajo acuerdo bilateral el plazo hasta el 15 de abril de este año. En este contrato se incorporó una cláusula que hacía improrrogable dicho acuerdo.

De manera estricta, la segunda cláusula del convenio señala lo siguiente: “el contrato es improrrogable y no podrá ser renovado por acuerdo entre las partes, siendo obligación del arrendatario efectuar la entrega de la propiedad a la arrendadora el día 15 de abril de 2023″. El documento cuenta con la firma del fiscal y fue legalizado por la notaría Collantes Becerra.

Días antes de la fecha límite, el fiscal solicitó entregar el inmueble a fin de mes. La propietaria adelantó que el 30 de abril era domingo y el lunes 1 de mayo, feriado. Ante esto, se le solicitó “coordinar la entrega del departamento para el día dos de mayo del 2023″. El 14 de abril, Newell Derteano envió una carta notarial ratificando los términos acordados. La constatación de la notaría indica que el documento fue recibido por el padre del abogado.

La propietaria del inmueble alertó al fiscal que el contrato vencía a inicios de mayo, negando la extensión del convenio.

No hizo entrega

El 2 de mayo, vencido todo acuerdo, no se hizo la entrega del inmueble. Incluso, personal enviado por la propietaria se acercó a recibir el inmueble -acto fue alertado por correo el 29 de abril- sin obtener respuesta del inquilino, según deja conocer una constancia de visita. A los dos días, la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, designó al abogado como Fiscal Adjunto Superior Titular Mixto de Junín, como flamante miembro del despacho de la Quinta Fiscalía Superior Penal.

El 17 de mayo, se entregó una segunda carta notarial exigiendo la restitución del inmueble en un plazo de 72 horas. En esta ocasión, el documento fue también enviado a Av. El Polo 781, en el distrito de Santiago de Surco, domicilio que fue presentado por Almanza Altamirano en el contrato de renovación de arrendamiento firmado en diciembre del 2022. Fue recibido por el conserje.

Sin conciliación

Ante las constantes omisiones y negativas del fiscal, la propietaria del inmueble inició un proceso de conciliación. El 6 de junio se envió la primera citación para una audiencia de conciliación extrajudicial a realizarse el 14 de dicho mes. Almanza Altamirano no acudió.

Ante dicha ausencia, se presentó una nueva invitación para el 26 de junio. Llegado el día y la hora, el acusado, una vez más, decidió no acudir. Esto obligó a que se formalizara un acta de conciliación por inasistencia de una de las partes. En el documento firmado por la conciliadora extrajudicial Jéssica Melisa López Gonzáles se indica: “la conciliación no puede realizarse por este hecho [la ausencia de Frank Robert Almanza Altamirano]”.

Niega acusaciones

Este Diario se contactó con el fiscal Almanza Altamirano para conocer su versión de los hechos. Durante la comunicación expresó que la denuncia “es un tema que no se ajusta a la verdad”. En tal sentido, comentó que “nadie se ha contactado conmigo. No tengo ningún tema legal en trámite”.

Tras ser consultado sobre las dos cartas notariales que le fueron enviadas, indicó que solo había recibido una. En junio pasado, Almanza Altamirano envió un mensaje de WhatsApp a Carmen Newell Derteano en el que se lee la siguiente mención: “Le saludo nuevamente por el tema del departamento. Hasta la fecha nadie me contactó para definir situación. (Únicamente me remitieron una carta de una señora cuya vigencia de poder no verifico, ni tampoco si continúa en uso de sus facultades)”.

Acta declara que el abogado denunciado no se presentó a ninguna de las dos citaciones para el proceso de conciliación extrajudicial.

Cuando fue contactado por El Comercio, el fiscal hizo referencia a esta situación. Newell Derteano indica que se refiere a su madre, quien es la propietaria del inmueble, ya que la denunciante vive en el extranjero desde hace varios años. Según expuso el abogado, se trata de un “poder vencido”. Adicionalmente, indicó que le están exigiendo devolver el inmueble a un corredor inmobiliario.

“Lo que estoy esperando es una comunicación [de quien sea] responsable [de la propiedad] para hacer entrega de este inmueble”, informó el funcionario. Sostuvo que espera la devolución de la garantía, la cual “debe estar [por encima] de los cuatro mil dólares”. Respecto a la conciliación extrajudicial, recalcó que jamás recibió las citaciones.