El Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de La Convención, con competencia en materia ambiental, inició investigación preliminar a la empresa Transportadoras de Gas del Perú S. A. (TGP) tras la fuga de gas natural con deflagración en el distrito de Megantoni, en el Cusco.

Según informó el Ministerio Público en su cuenta institucional en “X”, la indagación se abrió por los presuntos delitos de contaminación ambiental y atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

LEE MÁS: Gobierno asegura que buscará restituir servicio de GNV en menos de los 14 días estimados

Conforme a ley, el despacho fiscal efectúa la constatación en el lugar de los hechos, en el asentamiento rural Saringabeni, y dispuso que se efectúe diligencias urgentes con apoyo de personal policial de la comisaría de Megantoni.

La finalidad es esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades penales, luego de la fuga de gas y deflagración ocurridas en una estación de válvulas del sistema de transporte.

🚨 #LoÚltimo | Primera Fiscalía Penal Corporativa de La Convención (Segundo Despacho), con competencia en materia ambiental, inició investigación preliminar a la empresa Transportadoras de Gas del Perú S. A. (TGP) por los delitos de contaminación ambiental y atentado contra las… pic.twitter.com/Xw3Zh8879m — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) March 4, 2026

Desde el último lunes 2 de marzo los grifos de Lima dejaron de vender GNV a taxis y vehículos particulares como parte de las medidas adoptadas por el Gobierno frente a la emergencia en Camisea. La restricción fue establecida por el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

La disposición, oficializada mediante resolución directoral, ordena que el volumen disponible de gas natural se destine prioritariamente al consumo residencial, comercial y al transporte público masivo que opera exclusivamente con GNV.

LEE MÁS: Gremio de taxistas anuncia posible paro y pide plan al Minem ante crisis del GNV

En ese contexto, los autos particulares, taxis, mototaxis y vehículos de carga quedan fuera de la asignación mientras dure la emergencia.

El Minem declaró el estado de emergencia en el suministro de gas natural hasta el 14 de marzo, con el objetivo de garantizar la continuidad del abastecimiento energético y evitar desabastecimientos en sectores considerados esenciales.

Al respecto, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, aseguró que el Gobierno buscará restituir el servicio de Gas Natural Vehicular (GNV) en menos de los 14 días estimados.