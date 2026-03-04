Resumen

La deflagración ocurrida en el kilómetro 43 del ducto de TGP fue vista por poblaciones a 16 o 18 kilómetros de distancia. (Foto: Radio Uno)
Por Redacción EC

El Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de La Convención, con competencia en materia ambiental, inició investigación preliminar a la empresa Transportadoras de Gas del Perú S. A. (TGP) tras la fuga de gas natural con deflagración en el distrito de Megantoni, en el Cusco.

