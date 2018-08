El Ministerio Público aún no ha citado al alcalde de Cerro Azul (Cañete), Abel Miranda, para que rinda su declaración tras la muerte de la niña Xohana, cuyo cuerpo fue hallado en uno de los pozos –que no tenía tapa con candado– de la Plaza de Armas del distrito.



Los vecinos de este balneario responsabilizan a Miranda de la muerte de la menor porque no dispuso que los tres agujeros sean tapiados o cuenten con seguro. Tampoco ordenó que se cerque la zona con un letrero que alertara sobre el peligro.

El fiscal a cargo de las investigaciones, Albert Pinedo, sostuvo que aún se tiene que descartar que el deceso de la niña se haya debido a un homicidio doloso, es decir que alguien lo haya provocado. Una vez acabados los peritajes y diligencias, se interrogaría al alcalde. “Se establecerá si hubo omisión de funciones”, detalló el magistrado.

El lunes, Miranda reapareció en la municipalidad. Vecinos lo criticaron porque el sábado, cuando se encontró el cuerpo de la niña, él estuvo ausente. “No puedo estar en todos los lugares al mismo tiempo, por eso tengo jefes y gerentes [...]. Mi responsabilidad es hacer funciones a otro nivel. No voy a estar viendo si una tapa está bien puesta o mal”, dijo. Los familiares de la menor pidieron la máxima pena para los responsables.

