Fonavi: publican la lista 16 de beneficiarios para devolución de aportes

A partir del jueves 25 de octubre, más de 25 mil ex aportantes al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) podrán cobrar la devolución de su dinero debido a la publicación de la decimosexta lista de beneficiarios.



La Comisión Ad Hoc informó que la en total son 25.111 personas quienes quedaron expeditas para cobrar luego de verificarse su historial laboral presentado en el Formulario Nº 1. El monto total que se pagará esta vez es de S/ 20'781.017,52 soles.

Para saber si están en esta lista 16, los ex fonavistas deben consultar las páginas webs de la Secretaría Técnica de la Comisión Ad Hoc creada por Ley Nº 29625: www.fonavi-st.gob.pe y www.fonavi-st.pe a partir del lunes 22 de octubre de 2018.

También pueden llamar al teléfono 317-8888, en el horario de lunes a viernes de 8:00 am. a 6:00 pm.

Según la citada comisión, con esta nueva lista ya son 956.514 los ex fonavistas integrantes del padrón nacional de beneficiarios a quienes se les aprobó la respectiva devolución, cuyo monto asciende a la suma de más de 1.240 millones de soles.

¿Cómo cobrar?

Quienes aparecen en la nueva lista pueden acercarse a partir jueves 25 de octubre de 2018 a cualquier agencia del Banco de la Nación a nivel nacional con su DNI.



En caso de que el ex aportante haya aparecido en las otras listas, pero no cobró, aún puede hacerlo en el Banco de la Nación, explicó la Secretaría Técnica de la Comisión Ad Hoc creada por Ley 29625.

Caso de ex fonavistas fallecidos

Los familiares de los fonavistas fallecidos que aparecen en los grupos de pago aprobados hasta el momento también pueden cobrar presentando el respectivo formulario en el Banco de la Nación, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Decreto Supremo Nº 074-2017-EF que simplifica el proceso de devolución de aportes.

Todavía se pueden registrar

Por otro lado, los ex aportantes al Fonavi que aún no están registrados pueden hacerlo presentado el Formulario Nº1 en las agencias del Banco de la Nación, en cualquiera de los 14 centros de atención a nivel nacional, o en forma virtual a través de la web.



En el caso de ex fonavistas fallecidos que aún no han sido registrados, la presentación del Formulario N° 1 la puede realizar cualquier familiar directo (como solicitante) consignando los datos del fonavista titular, utilizando los canales implementados por la Secretaría Técnica.

Si el fonavista titular reside en el extranjero, este podrá realizar la presentación del Formulario Nº 1 a través de la página web www.fonavi-st.gob.pe , haciendo clic en el botón Regístrese en el SIFONAVI y Registro de Periodo Laboral – F1.



Es importante remarcar que todo trámite es gratuito.

