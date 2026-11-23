El fuerte oleaje que afecta el litoral peruano provocó daños en distintos puntos de la Costa Verde este lunes 23 de noviembre. En Miraflores, las olas sobrepasaron los muros de contención de playa Redondo y alcanzaron la pista, mientras que en La Perla, en el Callao, piedras desplazadas por el impacto del mar llegaron a golpear vehículos. La situación también ocasionó restricciones vehiculares y daños en estructuras cercanas a la orilla.

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En imágenes registradas durante la noche se observa el impacto del oleaje contra el borde costero, así como tramos de infraestructura de concreto desprendidos y desplazados. También se aprecia a personal con chalecos reflectantes y equipos de protección que inspecciona las zonas afectadas.

En Miraflores, además, se alertó sobre un poste aparentemente comprometido por el impacto constante de las olas, cerca de playa Waikiki. En este sector, el agua llegó hasta las estructuras de contención y las áreas próximas a la vía.

En La Perla, el desplazamiento y la caída de piedras ocasionaron daños que alcanzaron a algunos vehículos. Ante esta situación, la Municipalidad del Callao dispuso el cierre de un carril y de la vía expresa en sentido norte-sur, desde Chucuito hasta el acceso a la avenida Santa Rosa.

Como rutas alternas, los conductores pueden utilizar las avenidas Costanera y La Marina, además del jirón Loreto. Las restricciones vehiculares han generado congestión en los desplazamientos entre Lima y el Callao.

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra atribuyó este fenómeno a oleajes procedentes del noroeste y oeste, que elevan el nivel del mar por encima de sus valores habituales. La entidad mantiene vigente el aviso meteorológico y monitorea la evolución de las condiciones marítimas.

Oleaje continuará hasta el viernes 27 de noviembre

Según el reporte de la Marina de Guerra, el fuerte oleaje permanecerá vigente hasta el viernes 27 de noviembre. Las condiciones pueden variar y afectar principalmente las playas abiertas o semiabiertas expuestas al mar.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron evitar acercarse a la orilla y no realizar actividades acuáticas mientras persista el fenómeno. La advertencia está dirigida a bañistas, pescadores y deportistas, debido al riesgo generado por las olas y las corrientes marinas.

Mientras continúan las condiciones marítimas anómalas, las autoridades mantienen el monitoreo del litoral y las medidas preventivas en los sectores afectados de la Costa Verde.

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