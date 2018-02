La Fuerza une a los niños con leucemia [CRÓNICA]

Los dolores comenzaron en sus piernas y luego estos se concentraron en los huesos de su cadera, hasta que se hicieron insoportables. En el hospital, al pequeño Cristhian le diagnosticaron leucemia y desde entonces lo único que quiere, a sus 10 años, es superar la enfermedad para poder volver a la escuela.



Él es uno de los niños que reciben tratamiento en el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) San Borja, quienes luchan contra este tipo de cáncer. Ayer fue un día muy especial para ellos.

Más de 120 personas llegaron a esta institución para donarles sangre. Entre ellos se abrieron paso varios personajes de “Star Wars”, que no dudaron ni un segundo en tenderse en las camillas para demostrar que la donación no es cosa de otra galaxia. “Esto no te quita nada, al contrario, tú das vida. ¡Únete a la Fuerza!”, dijo un soldado imperial mientras le extraían el plasma. A su lado, otro soldado de la saga se había quitado parte de la armadura para ayudar a los niños en su batalla.

–Morbilidad–

Entre 300 y 400 casos nuevos de leucemia en niños se detectan cada año en el Perú, cifras que lo convierten en el cáncer más frecuente en la población infantil.

Solo en el 2017, el INSN San Borja atendió 94 casos nuevos con leucemia y anemia aplásica. Para vencer estos dos males es necesario recibir un trasplante de médula ósea.

Zulema Tomás Gonzáles, directora general de este instituto, explica que desde el 2014 los especialistas de su institución han realizado con éxito 57 trasplantes de este tipo. Actualmente, 14 niños están en lista de espera.

Mientras encuentran un donante compatible de médula, estos pequeños pacientes se someten a duros tratamientos de quimioterapia. Para recuperar las defensas que pierden en estas sesiones, ellos pueden requerir hasta 130 transfusiones de sangre.

María Numbre, presidenta de la Asociación por los Derechos del Niño con Cáncer, explica que el 90% de los pacientes que llegan al INSN San Borja son de provincias y a sus familias les resulta muy difícil encontrar donantes.

A la actividad de ayer, denominada Únete a la Fuerza, asistió el ministro de Salud, Abel Salinas. “No hay que esperar una campaña. Las personas pueden donar al menos tres veces al año”, dijo.

Si usted no acudió a esta actividad, puede ayudar a estos niños donando sangre y plaquetas de lunes a viernes, entre las 7 a.m. y las 5 p.m., en el banco de sangre de este instituto (Av. Agustín de la Rosa Toro 1399).