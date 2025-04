Un recluso del penal de Lurigancho escapó la noche del lunes 21 de abril. Vecinos captaron cómo el hombre trepó los muros y se lanzó al exterior. En ese momento, agentes del INPE desplegaron un operativo; sin embargo, no dieron con su paradero. El fugitivo fue identificado como John Kennedy Javier Sebastián, quien recibió una condena de 10 años por robo agravado.

El abogado del reo, William Figueroa, expresó su sorpresa por la fuga del extranjero. En esa línea, explicó que tomó el caso cuando el sujeto ya se encontraba recluido en el penal de varones. Según detalló, fue capturado durante un robo fallido en Lince, donde participó con una réplica de arma de fuego .

VIDEO RECOMENDADO Reo extranjero escapó de prisión

Ante las autoridades, John Kennedy Javier Sebastián se declaró culpable y se acogió a la terminación anticipada, por lo que condenado a 10 años y un mes de cárcel.

“Yo tomé la defensa de John Kennedy cuando ya estaba recluido en el penal de Lurigancho. Se acogió a la terminación anticipada y recibió una condena de 10 años y un mes por robo agravado”, explicó a Buenos Días Perú.

El reo escapó el lunes 21 de abril cerca de las 8:30 de la noche. En los videos se observa que trepa un muro y salta a los exteriores. Foto: composición EC/captura redes socales

El letrado explicó que la última comunicación que tuvo con el recluso fue hace tres meses, donde le comentó que lo “estaban maltratando”. Asimismo, el abogado señaló que gran parte de la familia de Javier Sebastián se encuentra en Venezuela y en Perú solo tiene una prima lejana.

“La última vez que hablé con él fue hace tres meses. Me dijo que lo estaban maltratando, que habían entrado nuevos internos que lo agredían. Después de eso, no supe más. […] Yo también estoy sorprendido. No sé qué le habrá pasado dentro del penal para que tome esta actitud de escaparse ”, apuntó.