Fundación Lima, gracias al apoyo solidario de la empresa privada y de numerosos empresarios, inauguró el martes un nuevo pozo de agua ubicado en un tramo de la autopista Ramiro Prialé, en San Juan de Lurigancho. Esta obra beneficiará directamente a más de 100 mil vecinos de las zonas altas, quienes contarán con un abastecimiento de agua potable durante las 24 horas del día.
El proyecto forma parte del programa “Agua de Emergencia”, que se ejecuta en estrecha cooperación con Sedapal y la Autoridad Nacional del Agua (ANA). La obra incluye la perforación de pozos, instalación de bombas, pilones comunitarios y redes de distribución. Antes, los vecinos se abastecían de camiones cisterna, pagando hasta diez veces más por este recurso.
“Este pozo es mucho más que infraestructura. Es un acto de justicia para miles de familias humildes que han esperado demasiado tiempo por agua segura y continua. Gracias al compromiso de la empresa privada, de Sedapal, de la Autoridad Nacional del Agua y al liderazgo del alcalde de Lima (Rafael López Aliaga), hoy podemos decir que el agua llega donde más se necesita”, expresó Javier Cipriani Thorne, presidente de Fundación Lima.
La obra constituye una inversión estratégica y solidaria, que refuerza el compromiso de Fundación Lima con los sectores más necesitados y marca un hito en la lucha por garantizar que cada limeño tenga acceso a agua potable continua, segura y asequible.
Sobre Fundación Lima
Con más de 30 años de trayectoria, Fundación Lima es una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a las poblaciones más vulnerables de la capital peruana. A través de sus programas “Hambre Cero”, “Agua de Emergencia” y “Ollitas Digitales”, ha impactado positivamente en la vida de millones de limeños, trabajando de la mano con autoridades locales, la cooperación internacional y la empresa privada.
