Dos furgonetas sufrieron el apagado de sus motores en el bypass en el cruce de las avenidas 26 de Noviembre y Pachacútec en el distrito de Villa El Salvador. Esto debido a su intento de atravesar el paso a desnivel a pesar que estaba completamente inundada por agua de lluvia atrapada desde la madrugada en el intercambio vial.

Según reportó Latina Noticias, el chofer del vehículo de placa BDE-882 fue el primero que poco antes de las 11 a.m. ingresa a la vía inferior del bypass con la intención de cruzar el aniego. Sin embargo, el agua entró al motor de la furgoneta y provocó la parálisis del vehículo en la mitad del camino. Instantes después, otra furgoneta de placa B1Z-898 intentó cruzar de la misma manera el carril opuesto, pero de la misma manera quedó atrapada sin tracción suficiente para atravesar la zona más profunda del bypass.

Dos furgonetas varadas en bypass de Villa El Salvador, una tras otras, por aniegos tras lluvias. (Latina)

Dos furgonetas varadas en bypass de Villa El Salvador, una tras otras, por aniegos tras lluvias. (Latina)

Ambos conductores permanecieron por más de una hora en sus respectivas cabinas a la espera de alguna grúa. Mientras tanto, el paso de camiones de carga que sí lograron cursar el bypass desplazaban el agua generando bamboleos en ambas furgonetas.

Cuadrillas de Sedapal y de la municipalidad emplearon cisternas y motobombas para la extracción del agua en el paso a desnivel. Las labores de succión demoraron aproximadamente más de cuatro horas hasta lograr el retiro de los vehículos y la reapertura del tránsito.

Bypass de avenidas 26 de Noviembre y Pachacútec, en Villa El Salvador, estuvo bloqueada por agua empozada tras lluvias durante toda la mañana. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

Bypass de avenidas 26 de Noviembre y Pachacútec, en Villa El Salvador, estuvo bloqueada por agua empozada tras lluvias durante toda la mañana. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

Bypass de avenidas 26 de Noviembre y Pachacútec, en Villa El Salvador, estuvo bloqueada por agua empozada tras lluvias durante toda la mañana. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

Bypass de avenidas 26 de Noviembre y Pachacútec, en Villa El Salvador, estuvo bloqueada por agua empozada tras lluvias durante toda la mañana. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

Aniegos en bypass de 26 de Noviembre

Durante el periodo de restricción de tránsito en el bypass, los choferes buscaron desvíos por los lados de la avenida para evitar el empozamiento. Personal de Serenazgo colocó conos en los accesos para impedir el paso de más autos hacia la zona de inundación.

El aniego de este 5 de noviembre en Villa El Salvador ocurrió tras el reporte de precipitaciones en distritos del sur de Lima. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) dispuso por este jueves dos horas de tolerancia en el ingreso a los centros de labores para los ciudadanos que transitan por la zona.