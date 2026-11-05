El bypass en la Av. 26 de Noviembre con Pachacútec quedó inundado toda la mañana y hasta horas de la tarde por lluvias en VES. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
El bypass en la Av. 26 de Noviembre con Pachacútec quedó inundado toda la mañana y hasta horas de la tarde por lluvias en VES. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
Por Redacción EC

Dos furgonetas sufrieron el apagado de sus motores en el bypass en el cruce de las avenidas 26 de Noviembre y Pachacútec en el distrito de Villa El Salvador. Esto debido a su intento de atravesar el paso a desnivel a pesar que estaba completamente inundada por agua de lluvia atrapada desde la madrugada en el intercambio vial.

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