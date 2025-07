Caso ‘Furrey’: ¿Cuál es el impacto en la investigación del atropello a streamer tras cambio de la tipificación del delito imputado al conductor?

MIRA AQUÍ: La historia del fallo del PJ que prohíbe el uso de caballos de la Policía en disturbios: lo que se viene en el proceso

En tanto, a Castillo Ticerán se le dictó 6 meses de prisión preventiva, por lo que su defensa presentó recurso de apelación, mientras que el Ministerio Público busca que se le imponga al investigado 9 meses de internamiento en un penal mientras duran las indagaciones.

Antonio Crespo Galán es conductor del programa "Todo Good". (Foto: Captura de video)

‘Furrey’ fue atropellado, el pasado 9 de julio, cuando se desplazaba, a bordo de su scooter, por un cruce peatonal ubicado en la cuadra 8 de la avenida Nicolás Arriola, en La Victoria. Fue internado en la UCI de la clínica Javier Prado. En los próximos días se realizará la audiencia en la que se verá la apelación a la prisión preventiva contra el conductor.

Cuestionan informe de Instituto de Medicina Legal sobre días de atención médica que requiere ‘Furrey’

La tipificación del delito imputado a Pablo Castillo Ticerán ha tenido cambios, pues, perpetrado el atropello a Crespo Galán, la Fiscalía le abrió investigación por lesiones culposas, luego varió a homicidio simple en grado de tentativa y, finalmente, se optó por lesiones graves.

Jeser Cáriga, abogado de ‘Furrey’, explicó a El Comercio que el cambio de intento de homicidio simple a lesiones graves se dio un día antes de que se desarrolle la audiencia en la que se le dictó 6 meses de prisión preventiva a Castillo Ticerán.

“Ahora la Fiscalía está imputando el delito de lesiones graves. Ha habido tres modificaciones. En un primer momento se estaba investigando por lesiones culposas, luego la Fiscalía cambió y solicitó la prisión preventiva por el delito de homicidio simple por dolo eventual, pero un día antes de la audiencia volvió a hacer la recalificación jurídica y ahora se le está investigando por el delito de lesiones graves”, expresó el letrado.

Jener Cáriga es abogado de 'Furrey'. (Foto: Instagram/@jenercariga)

Indicó que la modificación en la imputación se debe a que el informe del Institución de Medicina Legal (IML) estableció que Antonio Crespo requería 10 días de atención facultativa en la clínica y 60 días de descanso médico legal, pero cuestionó esa evaluación, pues recordó que ‘Furrey’ lleva cerca de 15 días internado en UCI de una clínica de Lima. Por ello, presentará una pericia de parte para demostrar que el estado de salud del streamer es grave y que debe contar con 25 a 30 de atención facultativa.

“Esto (el informe del IML) le ha hecho presumir a la Fiscalía de que no estaría en peligro la vida de Antonio. Ante tipo de resultados, la Fiscalía ha retrocedido”, afirmó Cáriga.

“La defensa cuestionará esa pericia médica porque no se ajusta a la realidad. Según el Instituto de Medicina Legal, en el caso de la atención facultativa, Antonio Crespo estaría internado en UCI unos 10 días, pero desde el hecho hasta la fecha continúa internado en UCI más de 10 días y va a permanecer mucho tiempo más”, agregó.

No obstante, respaldó que se le investigue y procese a Pablo Castillo por el delito de lesiones graves y que podría recibir una pena de 7 años de cárcel. “Estamos de acuerdo con la nueva calificación jurídica que ha hecho la Fiscalía (de lesiones graves), eso no lo vamos a objetar, con lo que no estamos de acuerdo es con la pericia médica”, refirió.

Remarcó que en un acta fiscal se determinó que el conductor se pasó la luz roja del semáforo, ya que faltaban 19 segundos para que cambie a luz verde. “Eso ya ha quedado demostrado mediante una inferencia lógica que se ha hecho en una diligencia fiscal con todas las defensas presentes”, expresó.

Conductor Pablo Castillo debe ser procesado por lesiones culposas graves, afirma su defensa

La defensa de Pablo César Castillo Ticerán planteará que lo ocurrido a ‘Furrey’ constituye un accidente de tránsito y que debe ser procesado por el delito de lesiones culposas graves y recibir una pena de hasta dos años de prisión suspendida.

“Los accidentes de tránsito son delitos imprudentes, culposos, pero no hay dolo, no hay intención, no son delitos intencionales”, expresó Raúl Sotelo, abogado de Castillo Ticerán.

Además, remarcó que hasta el momento no hay una evidencia que demuestre que Pablo Castillo se pasó la luz roja momentos antes de atropellar a Antonio Crespo, pues recordó que las cámaras que están ubicadas en los alrededores de la cuadra 8 de la avenida Nicolás Arriola, en La Victoria, solo graban en blanco y negro, lo que impide ver los colores del semáforo. Por ello, cuestionó la diligencia fiscal en que se determinó que supuestamente su defendido se pasó la luz roja, pues remarcó que el fiscal y los abogados defensores de ambas partes no son peritos, por lo que consideró que esa acta fiscal no tiene valor.

La esposa de 'Furrey' ha informado una leve mejoría en el estado de salud del streamer . (Foto: Instagram)

Sotelo insistió en que lo ocurrido a ‘Furrey’ constituye un choque entre dos vehículos, pues afirmó que el streamer manejada un vehículo menor, por lo que negó que se tratara de un atropello. “Él no era un peatón. Si fuera un peatón que se estaría cruzando, sí estaríamos hablando de un atropello, pero el señor (Antonio Crespo) no estaba caminando, estaba conduciendo un vehículo menor, un scooter, entonces se ha producido una colisión, un choque, esa es la posición nuestra”, aseveró.

Sotelo señaló que el cambio de tipificación del delito imputado a Pablo Castillo ha originado retraso en la presentación de la apelación contra la prisión preventiva a su defendido, ya que se hizo cuando la imputación era de homicidio simple en grado de tentativa, pero ahora las autoridades han pedido que sea por lesiones graves con dolo eventual.

Por último, descartó que su patrocinado se acoja a la terminación anticipada del proceso. “Con el tipo penal no procede de nuestra solicitar una terminación anticipada, ya que sería aceptar un delito que él no cometió”, indicó.

¿Por cuál delito debe ser investigado el conductor que atropelló a ‘Furrey’?

Aarón Alemán, abogado penalista, consideró que el conductor Pablo Castillo debe ser procesado por el delito de lesiones culposas agravadas, el cual recibe una pena de hasta seis años de cárcel.

“Es un delito de lesiones culposas agravadas, que recibe una pena que va de cuatro años hasta seis años de pena privativa de la libertad. Habría existido una inobservancia de las reglas de tránsito por parte del conductor, ya que se habría tenido una aceleración inusitada y que, inclusive, habría atravesado de manera incorrecta el semáforo, lo cual habría conllevado a estas lesiones culposas”, indicó a El Comercio.

“El delito de lesiones culposas agravadas implica que el conductor no ha tenido la voluntad de poder realizar el acto delictivo, sino que lo ha podido llevar a cabo a partir de la confianza irregular de que estaría cruzando una avenida y siendo consciente de los riesgos y consecuencias”, agregó.

Alemán indicó que diferencia entre los delitos de lesiones culposas agravadas y lesiones graves es que en este último caso la persona tiene la intención y el conocimiento de que realizará dicha actividad delictiva.