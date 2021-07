Conforme a los criterios de Saber más

La licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y magíster en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Anahí Durand, ha sido designada como la nueva ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del flamante gabinete del presidente Pedro Castillo.

Las críticas en los medios de comunicación y las redes sociales no faltaron, no solo por la demora en la juramentación de los nuevos ministros, sino por la designación del primer ministro Guido Bellido. Sobre él recae no solo una investigación por el presunto delito de apología al terrorismo, además, ha mostrado un largo historial de comentarios machistas y homofóbicos en redes sociales.

Pese a ello, Anahí Durand, exjefa del plan de Gobierno de Juntos por el Perú, decidió participar en el gabinete del Bicentenario al mando del MIMP.

El presidente @PedroCastilloTe tomó juramento a Anahí Durand Guevara como ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. @MimpPeru#GabineteDelBicentenario pic.twitter.com/2GPLs04kaW — Consejo de Ministros (@pcmperu) July 30, 2021

Una lucha desde adentro

A sus 42 años, la experiencia de Durand pasa por lo académico, la política y el activismo. Es investigadora social del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y ha sido directora de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

En el Estado, fue directora de Políticas Indígenas en el Ministerio de Cultura (Mincul), asesora en el Ministerio de Educación (Minedu) y de la bancada de Nuevo Perú en el Congreso disuelto.

En una conversación anterior con El Comercio, Anahí Durand contó que sus inicios en la política se dieron en los 90 cuando fue miembro activo de la generación que se opuso al gobierno de Alberto Fujimori.

En el 2015 se unió al partido político del Frente Amplio como subcoordinadora del plan del gobierno, que en esa campaña era coordinado por el economista Pedro Francke.

En el 2017, participó en la formación de Nuevo Perú junto a la excandidata presidencial Verónika Mendoza. Su organización se alió a Juntos por el Perú para participar en este proceso electoral.

Hoy el movimiento político Nuevo Perú ha respaldado su designación como ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en el gabinete Bellido.

Nuestro respaldo y confianza a nuestra compañera @AnahiDurandG, profesional de larga trayectoria y con un compromiso inquebrantable con la justicia e igualdad. Hoy Anahí asume la conducción del Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables ¡Mucha fuerza compañera! — Nuevo Perú (@NuevoPeruMov) July 30, 2021

Su primera declaración tras haber sido nombrada ministra ha sido a través de su cuenta de Twitter. Durand ha asegurado que desde su cargo seguirá luchando contra el “patriarcado estructural”.

“Asumo esta decisión con el fin de responder a las expectativas de millones de peruanas que respaldan una opción de cambio. En especial de las mujeres afectadas por la crisis, andinas, amazónicas, afroperuanas. Trabajaremos por un país con justicia, igualdad y autonomía plena”, escribió.

Añadió, además:

“Las mujeres nunca lo hemos tenido fácil ni en política, ni en la academia ni en los gobiernos. Llevo 25 años en esa lucha; en mis tiempos de dirigente estudiantil éramos muy pocas hoy como docente universitaria aún somos minoría. La lucha es permanente y en todos los espacios. Me comprometo a seguir este camino enfrentando el patriarcado estructural desde todos los espacios y hoy, desde el gobierno. Es posible construir un nuevo Perú con democracia y concertación, sobre la base del diálogo. Vamos por nuestra definitiva independencia”.

Reacciones

Algunos movimientos feministas como Manuela Ramos y Flora Tristán han criticado la designación de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros del reciente gobierno de Pedro Castillo. Esto debido a sus constantes comentarios machistas y homofóbicos.

La directora ejecutiva del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Liz Meléndez, asegura que “es preocupante” que el actual primer ministro sea una persona que no brinda legitimidad “al ser abiertamente machista, misógino y homofóbico”.

Pese a que reconoce que Anahí Durand es una profesional comprometida en la lucha de los derechos humanos y la igualdad, Meléndez no niega que ha sido desconcertante el que haya aceptado formar parte de este gabinete ministerial.

“Ella ha señalado que hará la lucha por dentro pero es muy difícil cuando la lucha de género es transversal, teniendo una posición el premier muy patriarcal, anti derechos humanos, anti organizaciones que los defienden. A nivel profesional tenemos las mejores referencias de Anahí, pero son decisiones personales que no compartimos”, indicó a El Comercio.

La vocera de Flora Tristán opinó, además, que la tarea al frente del MIMP será muy difícil para Durand y que es preocupante porque es probable que se pueda avanzar muy poco en favor de las mujeres. No obstante, pidió no direccionar las críticas contra las dos únicas ministras, sino a quienes decidieron conformarlo así.

“La critica tiene que ser más estructural, no solo centrada en las mujeres que están ahí, el gabinete no tiene ni cuota de género, ahí también se retrocede. Son mensajes que se dan y no es gratuito, todos eso mensajes tendrían que ser leídos. Las críticas no tiene que ir directamente a las mujeres porque esa es una actitud muy patriarcal, pero sí nos preocupa que es un gabinete que empieza en crisis”, agregó.

Por su parte, Rocío Gutiérrez, subdirectora del Movimiento Manuela Ramos, coincidió en el rechazo al nombramiento de Guido Bellido como premier y lamentó que la mayoría del gabinete esté conformado por hombres.

“Lamentamos la designación del señor Bellido como primer ministro, no era lo esperábamos, no era lo que parecía que iba a pasar después del discurso del presidente Castillo. Nos parece complicado, inoportuno, por su trayectoria, por sus opiniones políticas y por sus opiniones homofóbicas, machistas y violentas. Lamentamos eso y además que sea un gabinete básicamente masculino en momentos en los que se han venido discutiendo en los últimos años a paridad en el Congreso, por ahí se había avanzado un poco, además que teníamos la paridad en el gabinete como una aspiración legitima”, precisó.

Gutiérrez dice que la mayor preocupación de su movimiento es que no se retroceda en las políticas y normas que se han logrado en favor de las mujeres y las poblaciones vulnerables. Asegura que apoyarán el trabajo de Durand “porque no la va a tener fácil ya que será un gabinete con sesgo masculino”.

“Pensamos que la ministra Durand va a dar la batalla para no retroceder loa avanzado en políticas, normativa, presupuestos liderados por el Mimp que nosotras consideramos que, desde nuestra vigilancia permanente, vamos a seguir sosteniendo. Es una representante en la que confiamos, sin embargo, sospechamos que no la va a tener fácil teniendo al primer ministro que tenemos, pero vamos a estar vigilantes en relación de no retroceder en los avances con normativas de la igualdad de género que nos permitiría avanzar más hacia educación con enfoque de género. Vamos a mantenernos vigilantes y levantar la voz cuando tengamos que hacerlo”, dijo.

