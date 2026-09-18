Por Sergio Merino Sánchez

¿Qué futuro le espera al periodismo en una industria que cambia a toda velocidad? Esa fue una de las preguntas que atravesó el LATAM Media Leaders Summit 2026, encuentro que reunió en Lima a periodistas, editores y líderes de medios de distintos países de la región. Entre los participantes estuvo Gabriel Escobar, editor y vicepresidente senior de The Philadelphia Inquirer, con quien conversamos sobre los desafíos que enfrenta la prensa, las nuevas formas de conectar con las audiencias, el rumbo que están tomando los medios y el impacto de la inteligencia artificial.

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Entrevista