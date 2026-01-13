Se reportó un presunto artefacto explosivo en Gamarra. (Foto: Britanie Arroyo / @photo.GEC / Referencial)
Momentos de tensión se vivieron este martes 13 de enero en el emporio comercial de , en el distrito de , luego de reportarse la presencia de un presunto artefacto explosivo.

Según informó Canal N, la emergencia ocurrió a la altura de la cuadra 15 del jirón Italia, luego de detectarse una bolsa con un objeto desconocido cerca de una tienda.

Testigos señalaron que un hombre se acercó al establecimiento comercial y arrojó una bolsa con algo en su interior. De inmediato, dieron parte a las autoridades policiales.

De inmediato se inició un despliegue en la zona. Debido a la emergencia, algunos centros comerciales cerraron sus puertas y el tránsito vehicular se restringió.

