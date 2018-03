Gamarra: miles firman camiseta gigante de la selección

La Municipalidad de Lima, a través del Servicio de Parques (Serpar), y más de 100 comerciantes del Emporio Comercial de Gamarra armaron la previa del Perú vs. Croacia junto a la camiseta más grande de la historia del fútbol peruano, denominada la "Camiseta de todos", que busca recolectar más de 200 mil firmas y mensajes positivos como símbolo de apoyo a la Selección Peruana de Fútbol.

Durante la celebración futbolística los asistentes recibieron más de 500 polos de la selección dejando su firma en la mega camiseta que ya viene recorriendo diferentes lugares de la capital. Además, disfrutaron de un espectáculo a ritmo de música criolla.

De este modo, la “Camiseta de todos” viene recorriendo las calles de Lima y visitando diferentes instituciones como el Puericultorio Pérez Aranibar, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, Instituto Sevilla y el Centro de Atención Residencial Geriátrico San Vicente de Paúl, con el objetivo de contagiar la fiebre mundialista y así unir a más peruanos.

Asimismo, la MML y Serpar anunció las próximas fechas de recorrido de la enorme camiseta hasta el domingo 25 de marzo:

• Parque de la Exposición: sábado 24 de marzo (10:00 a.m.)

• Parque de La Muralla: sábado 24 de marzo (12:30 a.m.)

• Parque Universitario: sábado 24 de marzo (2:00 p.m.)

• Parque Alameda Las Malvinas: sábado 24 de marzo (4:00 p.m.)

• Club Zonal Sinchi Roca de Comas: domingo 25 de marzo (10:00 a.m.)

• Club Zonal Manco Cápac de Carabayllo: domingo 25 de marzo (12:00 a.m.)

• Club Zonal Huiracocha de SJL: domingo 25 de marzo (3:00 p.m.)

“Estamos muy emocionados por el recibimiento que ha tenido esta enorme camiseta en todos los puntos de la capital. Esto demuestra el enorme entusiasmo de todos los peruanos por volver a un mundial. En ese sentido, queremos continuar con recorrido de esta mega camiseta con el fin de reafirmar nuestro apoyo a la Selección”, señaló Derliz Guzmán Tejada, Secretario General de Serpar.



