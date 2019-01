George Forsyth lava bandera de La Victoria al asumir el cargo de alcalde

Al iniciar el nuevo año, el nuevo alcalde de La Victoria, George Forsyth, realizó el lavado de la bandera del distrito que fue golpeado por la corrupción en los últimos años



Según una publicación de la cuenta de Twitter de la Municipalidad de La Victoria, el flamante burgomaestre llegó al palacio municipal a la medianoche y lavó la bandera como acto simbólico contra la corrupción.

El alcalde del distrito, George Forsyth, se encuentra realizando el acto simbólico de lavado de bandera para así iniciar una gestión completamente transparente.



¡Juntos por #LaVictoria! 🤝 pic.twitter.com/zKZ6ajb3iR — Muni La Victoria (@muni_lavictoria) 1 de enero de 2019

George Forsyth fue regidor de La Victoria del 2011 al 2015 por el PPC. En las últimas elecciones postuló invitado por Somos Perú y ganó con el 30,32% de votos válidos. En una reciente entrevista a El Comercio reafirmó que su promesa de campaña de no tolerar ningún acto de corrupción en la comuna.

"Desde el primer día vamos a hacer auditorías, le vamos a abrir la puerta a la contraloría y le pediremos que investigue y se condene junto con la fiscalía. Yo estaré enfocado en sacar el distrito adelante, pero no le voy permitir nada a ninguna gerencia ni a ningún trabajador. Al primero que venga con actos de corrupción le vamos a cortar la cabeza, porque están representando mi gestión y no voy a dañar mi gestión ni mi nombre por un corrupto", precisó en ese momento el electo alcalde.

El ex futbolista y ex regidor de La Victoria asume desde hoy la alcaldía de un distrito que fue gobernado por el ex burgomaestre Elías Cuba, quien según investigaciones fiscales, lideró una organización delictiva que se dedicada al cobro de cupos a los ambulantes del emporio de Gamarra y el Mercado de Frutas.

Lee también: