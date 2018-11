George Forsyth: “Le vamos a abrir la puerta a la contraloría en La Victoria”

George Forsyth fue regidor de La Victoria del 2011 al 2015 por el PPC. En las últimas elecciones postuló invitado por Somos Perú y ganó con el 30,32% de votos válidos. Ahora promete reforzar la seguridad y mejorar las pistas y la limpieza pública.



—¿Qué lo motivó a postular a la Alcaldía de La Victoria?

Mi padre es político y el tema político en mi casa era de todos los días. Siento que todos en algún momento debemos retribuirle a la sociedad y yo me encuentro en ese momento... me siento capaz. Siento que le puedo retribuir a La Victoria, que me dio mi barrio.

—¿Tiene domicilio en La Victoria?

No, mi postulación fue por domicilio múltiple, porque trabajo aquí desde hace 27 años.

—La Victoria es un distrito pequeño, pero con muchos problemas, ¿cuáles serán sus principales acciones para los primeros 100 días?

La Victoria carece de todo. Tenemos que recuperar el principio de autoridad y tomar acciones en las cuales se note que hay otra gestión. Tenemos un programa bastante fuerte en torno a la limpieza, porque la verdad es que el distrito está muy sucio; por eso ya me reuní con el viceministro de Ambiente y la ministra de Salud. La salud es otro tema que también priorizaremos porque tenemos más de 47% de anemia infantil y somos el distrito número uno en tuberculosis en Latinoamérica; es una situación grave. Otro tema es la seguridad, queremos avanzar con la compra de cámaras, y en fiscalización tenemos un programa para formalizar el comercio ambulatorio.

—La inseguridad ciudadana es uno de los problemas que más golpean a La Victoria, ¿cuáles son sus propuestas al respecto?

La Victoria es un distrito complicado por todo el comercio que genera y por la gran población flotante que tiene. Vamos a ejecutar el plan Cuadrante Seguro, así a cada unidad le asignaremos su propio patrullero, sus propios recursos e infraestructura. En la actualidad hay 40 cámaras de las cuales solo funcionan el 40%, por eso queremos implementar en Gamarra cámaras con reconocimiento facial. Tenemos que implementar por lo menos 100 cámaras al corto plazo y al fin de la gestión llegar a las 300 o 400.

—¿Qué obras de infraestructura tiene previsto ejecutar en su gestión?

La Victoria es conocida por Gamarra y por sus pistas en mal estado, muchas veces maltratadas por todo este comercio. Nos tenemos que apoyar con programas de los ministerios para financiar la construcción de obras, que no se hacen por expedientes mal hechos. Por eso debemos tener un equipo profesional para que de esa forma nos atiendan. En los cerros El Pino y San Cosme necesitamos muros de contención, queremos hacer muchas cosas en deporte, recuperar canchas y torres de gimnasio. Necesitamos muchas cosas, pero somos una municipalidad con una deuda de S/580 mlls.

—¿Cómo se financiarán estas obras?

Nosotros no hemos hecho ninguna promesa como los políticos comunes, vamos a priorizar pero no prometemos porque dependemos de los ministerios. Estoy seguro de que lograremos muchas cosas con una gestión transparente y honrada; queremos atraer inversión privada. Adicionalmente iré al Congreso a proponer una ley que nos devuelva un poco de todo el dinero que le damos al país. Somos un distrito que genera más de mil millones de dólares para el Gobierno Central, pero La Victoria carece de todo.

—La Victoria tiene a su alcalde preso acusado de liderar una red criminal que operaba desde la municipalidad. ¿Qué plantea para garantizar una gestión transparente, sin corrupción?

Desde el primer día vamos a hacer auditorías, le vamos a abrir la puerta a la contraloría y le pediremos que investigue y se condene junto con la fiscalía. Yo estaré enfocado en sacar el distrito adelante, pero no le voy permitir nada a ninguna gerencia ni a ningún trabajador. Al primero que venga con actos de corrupción le vamos a cortar la cabeza, porque están representando mi gestión y no voy a dañar mi gestión ni mi nombre por un corrupto.

—¿Cuáles son sus propuestas para solucionar el problema del tráfico?

El tráfico es un problema metropolitano y su solución debe ser integral. Yo me preocuparé por lo mío y eso va por arreglar las pistas y ordenar los comercios y empresas.

—Hoy [el último viernes] estuvo reunido con empresarios de Gamarra, quienes le contaban que los problemas en el emporio comercial van desde el comercio informal hasta extorsiones... Parece haberse convertido en tierra de nadie.

Gamarra es lo más representativo, quizá después de Alianza Lima; es un mundo aparte y genera la misma cantidad de basura que el resto del distrito. Tenemos que preocuparnos de ese emporio que compite con grandes ‘malls’ y hacer de él un gran centro comercial, con juegos para niños, con un gran bulevar, cines, patios de comida, con estacionamientos. Estas soluciones las tenemos que trabajar junto a los empresarios y con inversionistas.

—Otro problema aún sin solución es La Parada, que tiene invadidas las calles, y el Parque del Migrante que solo es utilizado por horas.

Si bien es cierto necesitamos áreas verdes, creo que debemos tener un gran mercado moderno en ese parque. Si ya está hecho, con inversión privada se podría hacer ahí un gran mercado por pisos, y a los comerciantes de La Parada hay que darles la oportunidad de reubicarse y formalizarse. El tema es que el Parque del Migrante le corresponde a la municipalidad metropolitana.

—Los cerros San Cosme y El Pino son zonas de alto peligro ante sismos, ¿tiene un plan para reducir el riesgo?

En esos cerros hay mucha gente que no merece estar en esas condiciones, tenemos que mejorar las pistas y llevar agua potable para darles mejor calidad de vida. Se necesitan muchos muros de contención, no son muy costosos.

—¿Qué papel asumirá la municipalidad ante el enfrentamiento entre la iglesia evangélica El Aposento Alto y el club Alianza Lima por un terreno que era de uso de este club de fútbol?

Ese es un tema sumamente complicado. Ese terreno fue entregado para uso del club como estacionamiento cuando se jueguen partidos y uso de la comunidad el resto de días, fue cedido por 25 años y después las gestiones municipales no se preocuparon por sanear y controlar ese tema. Nosotros tenemos que defender lo que le corresponde a la municipalidad, recuperar espacios públicos para que los chicos realicen actividades; obviamente siempre será estacionamiento de Alianza Lima los días que juega. No vamos a permitir que un tercero venga a robárselo, como ha ocurrido con la mayor parte de un terreno que en algún momento fue de la municipalidad. 

