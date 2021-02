El doctor Germán Málaga, investigador principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), saludó la llegada de las 300 mil dosis del primer lote de las vacunas contra el coronavirus del laboratorio de Sinopharm.

En diálogo con RPP, el doctor Málaga instó a la ciudadanía a que participen de la campaña de vacunación contra el COVID-19. Detalló que las vacunas de Sinopharm cumplen su objetivo y que no hay muertes atribuibles a la dosis.

“Hay otra cosa que se habla de eficacia que dice yo quiero una de 100%, para los expertos se le considera eficacia cuando pasa del 50%, lo segundo que hasta hace 15 o 20 años la mortalidad infantil en Perú por diarrea era la más alta en el mundo, desde que se introdujo una vacuna que tiene de 70% eficacia que es el rotavirus, en el 2019 solo ha habido 20 a 24 muertes”, declaró para el citado medio.

“Entonces son términos relativos, la discusión es mucho más extensa que simplemente eficacia, no hay que tenerle miedo, las vacunas van a cumplir su objetivo, nos van a proteger de formas graves, no hay muertes atribuibles a las vacunas”, agregó Málaga.

Añadió que mientras el mayor número de la población no esté vacunado contra el COVID-19 aparecería una tercera ola en el país. Por ello, instó el Ejecutivo a desempeñar una campaña “más agresiva” para concretar acuerdos con más laboratorios y adquirir más dosis en los próximos meses.

“Si el mundo quiere erradicar el COVID-19, deben estar todos inmunizados, ya no es 70% sino ahora 80% (del total de población inmunizado). Si no estamos vacunados todos, nunca vamos a estar seguro, va a venir una tercera ola, y ojala podamos vacunarnos más temprano para prevenir de una tercera ola, Dios no quiera una cuarta ola”, agregó.

Cabe mencionar que el domingo, 7 de febrero, llegaron las 300 mil dosis del primer lote de vacunas contra el coronavirus del laboratorio de Sinopharm. En ese sentido, el Minsa preció que el proceso de vacunación iniciará este martes, 9 de febrero.

