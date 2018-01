Gino Guerrero: ex esposa descarta violación sexual de menor

El jugador Gino Guerrero se encuentra en su peor momento en Paraguay. La acusación de violación no solo afecta su trabajo sino que lo podría llevar a prisión. Sin embargo, algunas pruebas podrían provocar un giro.



Según su ex esposa, Romina Martínez, la prueba de Medicina Legal realizada a la menor de 15 años demuestra que no hubo lesiones. “La niña aún es virgen, no hay nada más que declarar”, dijo en declaraciones para América noticias.

Desde Paraguay, la madre de los hijos de Guerrero insistió que la menor ha entrado en contradicciones. La violación habría ocurrido en la casa donde el futbolista peruano se estaba hospedando, en el barrio Barcequillo en San Lorenzo.

A esto se suman algunos testimonios de familiares de la menor. Estos señalan que hubo una relación consentida entre ambos y que Guerrero no conocía de la edad de la adolescente.

Esta situación por lo pronto ha provocado que sea expulsado del equipo Guaraní. El dirigente Juan Alberto Costa indicó que se está buscando un reemplazante para el volante, a quien se le rescindiría el contrato.



