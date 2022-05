Desde la noche del jueves 26 de mayo se reportan largas colas de vehículos en diferentes distritos de Lima. Los conductores señalan que se debe al desabastecimiento de gas licuado del petróleo (GLP), según informó América Noticias.

El matinal mostró la situación desde el grifo Pecsa, situado en Villa El Salvador, donde los conductores se quejaron del incremento del precio y de las largas filas que deben hacer para conseguir el combustible en grifos. También se pudo observar que hay colas de mototaxistas.

Ellos señalaron que solo algunos grifos están ofreciendo el combustible, pero con un incremento en la tarifa. Añadieron que otros grifos ya no se encuentran abastecidos con este hidrocarburo.

“Desde anoche estoy haciendo cola y mire cómo está la cola. Otros grifos están vacíos y solo algunos están abastecidos. Antes estaba S/5.00, pero ahora acá está S/8.78. Tengo que abastecerme por la necesidad porque no tengo nada”, indicó el chofer Percy Rojas.

Colas en grifos de VES para conseguir GLP, hay desabastecimiento en varios grifos pic.twitter.com/B8WNYCYUsU — Jessica Roca (@jroca2009) May 27, 2022

En declaraciones al matinal, mencionaron que anoche encontraron el GLP a S/8.59, pero hoy viernes los precios fluctúan entre S/9.79, S/10 y S/10.79.

“Hemos buscado en todos los grifos y el de aquí es el único que tiene GLP. He buscado ya y no hay gas. Ahora va a subir el precio. En otro sitio están vendiendo más caro a S/10.79, muy caro y no es justo”, señaló.

Por su parte el noticiero 90 Matinal de Latina informó que los choferes de vehículos reportan el desabastecimiento de GLP en los distritos del Cercado de Lima, Miraflores, Ate Vitarte, San Borja, entre otros.