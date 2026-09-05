El Ejecutivo declaró en estado de emergencia los establecimientos penitenciarios de Challapalca (Tacna), Cochamarca (Pasco), Miguel Castro Castro y Ancón I (Lima), y Trujillo Varones (La Libertad), como parte de las medidas anunciadas para fortalecer la seguridad ciudadana. La disposición tendrá una vigencia de 60 días calendario y establece que la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM y comprende el perímetro exterior de los cinco penales, hasta un radio de 200 metros. Durante este periodo se suspenden constitucionalmente, en dicha zona, los derechos a la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal.

Declaran en emergencia los penales de Challapalca, Castro Castro, Ancón I, Cochamarca y Trujillo Varones. (Foto: Andina)

De acuerdo con la norma, la Policía Nacional, con apoyo de las Fuerzas Armadas, ejecutará acciones destinadas a garantizar la seguridad del perímetro exterior, el espacio aéreo y el espectro electromagnético inmediato de los establecimientos penitenciarios.

Las operaciones incluirán un control estricto de los accesos y labores de inteligencia orientadas a prevenir posibles fugas. Asimismo, se realizarán operativos permanentes para decomisar celulares, tarjetas SIM y armas, en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

El INPE continuará a cargo de la administración y custodia interna de los establecimientos penitenciarios durante la vigencia de la medida.

Gobierno dispone operativo especial en cinco penales para prevenir fugas y decomisar celulares y armas. (Foto: Andina)

La norma también establece que se garantizará el respeto de los derechos a la vida, la integridad personal, la salud, la defensa y el debido proceso, de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Según el Ejecutivo, los cinco penales incluidos en la medida albergan cerca del 50% de los internos vinculados a organizaciones criminales.

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Reunión con el nuevo jefe del INPE

La declaración del estado de emergencia se produce después de una reunión sostenida en Palacio de Gobierno entre la presidenta de la República, Keiko Fujimori; el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez; y el nuevo presidente del Consejo Nacional Penitenciario del INPE, Abraham Lescano.

El encuentro tuvo como objetivo coordinar las acciones inmediatas para fortalecer el sistema penitenciario y establecer las directrices de la nueva gestión del INPE, entre ellas las disposiciones contempladas en el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM.

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