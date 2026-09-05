Cinco penales entran en estado de emergencia y la PNP asumirá el control del orden interno con apoyo de las FF.AA. (Foto: Andina)
Cinco penales entran en estado de emergencia y la PNP asumirá el control del orden interno con apoyo de las FF.AA. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Ejecutivo declaró en estado de emergencia los establecimientos penitenciarios de Challapalca (Tacna), Cochamarca (Pasco), Miguel Castro Castro y Ancón I (Lima), y Trujillo Varones (La Libertad), como parte de las medidas anunciadas para fortalecer la seguridad ciudadana. La disposición tendrá una vigencia de 60 días calendario y establece que la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas.

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