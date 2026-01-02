El Gobierno aprobó dos decretos supremos que establecen las disposiciones del Aporte por Regulación al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por parte de las empresas de los sectores energía y minería para el periodo 2026–2028. Estas normas garantizan la sostenibilidad financiera de la fiscalización ambiental, en beneficio de la protección del ambiente.

El Aporte por Regulación permite que el OEFA, entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam), continúe desarrollando acciones de evaluación, supervisión y fiscalización ambiental en actividades económicas de alto impacto, bajo criterios técnicos, preventivos y de transparencia.

Este mecanismo, establecido en el marco legal vigente, permite asegurar una respuesta oportuna y eficaz del OEFA, garantizando la ejecución del macro proceso de fiscalización ambiental.

Las disposiciones aprobadas brindan predictibilidad y reglas claras a las empresas de los sectores energía y minería, al establecer el marco aplicable para los próximos tres años. De este modo, se promueve el cumplimiento de la normativa ambiental, la prevención de impactos negativos y una relación equilibrada entre el desarrollo de actividades productivas y la protección del ambiente.

El OEFA reafirma su compromiso de ejercer una fiscalización ambiental técnica, eficiente y cercana a la ciudadanía, contribuyendo al desarrollo sostenible del país. La aprobación de estos Decretos Supremos permitirá consolidar una gestión ambiental más sólida, en línea con las políticas del Ministerio del Ambiente, y fortalecer la confianza de la población en las instituciones del Estado.