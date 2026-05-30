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Trabajadores del sector arrocero acataron un paro agrario indefinido esta semana, interrumpiendo el tránsito en varias carreteras. (Foto: Mireya CH/Facebook)
Trabajadores del sector arrocero acataron un paro agrario indefinido esta semana, interrumpiendo el tránsito en varias carreteras. (Foto: Mireya CH/Facebook)
Por Redacción EC

El Gobierno oficializó este viernes la entrega de 170 millones de soles para el sector agrario, específicamente arrocero, mediante una edición extraordinaria de las normas legales, en respuesta al paro agrario que los arroceros mantienen en diversas regiones del país desde hace cinco días.

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