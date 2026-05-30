El Gobierno oficializó este viernes la entrega de 170 millones de soles para el sector agrario, específicamente arrocero, mediante una edición extraordinaria de las normas legales, en respuesta al paro agrario que los arroceros mantienen en diversas regiones del país desde hace cinco días.

El Decreto de Urgencia Nº 005-2026 autoriza una transferencia de 120 millones de soles al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Este presupuesto financia la compra directa de arroz a los agricultores familiares. Posteriormente, el Estado distribuye el insumo de forma gratuita a la población en situación de pobreza extrema.

Decreto de urgencia entrega 170 millones de soles al sector arrocero en medio del paro agrario.

La norma también asigna 50 millones de soles adicionales para infraestructura hídrica. Estos recursos cubren la limpieza, descolmatación y mantenimiento de los canales de riego menor. El trabajo ocurre bajo la modalidad de núcleos ejecutores en distritos bajo estado de emergencia.

Paro agrario: Exigencias del sector arrocero

El Ejecutivo justifica la intervención por el incremento de los precios internacionales de fertilizantes y combustibles. La crisis energética global y conflictos externos elevan los costos de producción nacional. Actualmente, el arroz representa el 6.42% del Valor Bruto de Producción agropecuario del país.

Más de 71 mil productores laboran directamente en este rubro a nivel nacional. La estadística oficial indica que el 75% de estos agricultores posee menos de cinco hectáreas de cultivo. El decreto tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del presente año fiscal.

El Midagri dispone de un plazo de diez días hábiles para aprobar los lineamientos operativos. Este documento definirá los distritos focalizados, las entidades receptoras y los mecanismos de distribución del alimento. La Contraloría General de la República supervisa el uso correcto de todos los fondos del sector.

Las movilizaciones continúan en zonas como Piura, San Martín, Amazonas y Arequipa. Algunos gremios consideran insuficiente el monto y exigen una mayor inversión estatal para solucionar los problemas del mercado. Los manifestantes bloquean vías estratégicas mientras esperan el cumplimiento total de los compromisos oficiales.