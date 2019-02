Gran Biblioteca Pública de Lima extiende su horario de atención hasta el domingo

La Gran Biblioteca Pública de Lima, ubicada en la avenida Abancay, ampliará su horario de atención hasta el domingo. María Emma Mannarelli, jefa institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, informó que con esto se busca garantizar el mayor acceso a la información para aquellos que por trabajo o estudio no pueden asistir entre semana.

La Sala de Estudios, que normalmente atendía de lunes a sábados de 8 a.m. a 8 p.m., ahora también estará disponible al público en general los domingos de 10 a.m. a 5p.m. La Sala para Invidentes estará abierta de 11 a.m. a 12 m y de 3 p.m. a 4 p.m.

►La necesidad de salvar el Archivo de la Nación: patrimonio expuesto a riesgos

►Congresista reveló que pudo comprar documentos históricos en el jirón Amazonas

Además, se ofrecerá varios talleres tanto para niños como para adultos. Este domingo 10 de febrero, por ejemplo, se llevará a cabo un taller de lectura para niños de 4 a 8 años en la Sala Infantil. Esto será desde las 11 a.m. hasta el mediodía. Luego, de 2 a 3.30 p.m., en la misma sala, se leerán cuentos inglés.

Para los niños mayores de 8 años se dictará un taller de redacción creativa de 3.30 p.m. a 4.30 p.m. en la Sala Escolar. Para los mayores de 14 años, habrá círculos de lectura en el hall principal del local.



Lea también...