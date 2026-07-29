Familias y ciudadanos llegaron desde la madrugada a la avenida Brasil para asegurar un lugar y presenciar la Gran Parada y Desfile Cívico Militar. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
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Familias y ciudadanos llegaron desde la madrugada a la avenida Brasil para asegurar un lugar y presenciar la Gran Parada y Desfile Cívico Militar. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
  • Familias y ciudadanos llegaron desde la madrugada a la avenida Brasil para asegurar un lugar y presenciar la Gran Parada y Desfile Cívico Militar. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
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    Familias y ciudadanos llegaron desde la madrugada a la avenida Brasil para asegurar un lugar y presenciar la Gran Parada y Desfile Cívico Militar. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

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    Familias y ciudadanos llegaron desde la madrugada a la avenida Brasil para asegurar un lugar y presenciar la Gran Parada y Desfile Cívico Militar. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

  • Con banderas peruanas y prendas alusivas a Fiestas Patrias, los asistentes esperaron el inicio de la ceremonia por el 205.° aniversario de la Independencia del Perú. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
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    Con banderas peruanas y prendas alusivas a Fiestas Patrias, los asistentes esperaron el inicio de la ceremonia por el 205.° aniversario de la Independencia del Perú. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

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    Con banderas peruanas y prendas alusivas a Fiestas Patrias, los asistentes esperaron el inicio de la ceremonia por el 205.° aniversario de la Independencia del Perú. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

  • Miles de personas ocuparon ambos lados de la avenida Brasil para seguir el paso de las delegaciones participantes en el desfile cívico militar. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
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    Miles de personas ocuparon ambos lados de la avenida Brasil para seguir el paso de las delegaciones participantes en el desfile cívico militar. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

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    Miles de personas ocuparon ambos lados de la avenida Brasil para seguir el paso de las delegaciones participantes en el desfile cívico militar. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

  • El público alentó el paso de las delegaciones con banderas y muestras de entusiasmo durante la jornada conmemorativa. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
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    El público alentó el paso de las delegaciones con banderas y muestras de entusiasmo durante la jornada conmemorativa. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

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    El público alentó el paso de las delegaciones con banderas y muestras de entusiasmo durante la jornada conmemorativa. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

  • Los asistentes participaron activamente de la celebración, acompañando con aplausos y arengas el desarrollo de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
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    Los asistentes participaron activamente de la celebración, acompañando con aplausos y arengas el desarrollo de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

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    Los asistentes participaron activamente de la celebración, acompañando con aplausos y arengas el desarrollo de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

  • Integrantes de las Fuerzas Armadas desfilaron por la avenida Brasil como parte de la ceremonia central por el 205.° aniversario de la Independencia del Perú. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
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    Integrantes de las Fuerzas Armadas desfilaron por la avenida Brasil como parte de la ceremonia central por el 205.° aniversario de la Independencia del Perú. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

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    Integrantes de las Fuerzas Armadas desfilaron por la avenida Brasil como parte de la ceremonia central por el 205.° aniversario de la Independencia del Perú. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

  • Ciudadanos de distintas edades acudieron a la avenida Brasil para presenciar una de las principales actividades de las celebraciones por Fiestas Patrias. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
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    Ciudadanos de distintas edades acudieron a la avenida Brasil para presenciar una de las principales actividades de las celebraciones por Fiestas Patrias. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

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    Ciudadanos de distintas edades acudieron a la avenida Brasil para presenciar una de las principales actividades de las celebraciones por Fiestas Patrias. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

  • Delegaciones de las Fuerzas Armadas participaron en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar, que reunió a cerca de 3.000 participantes. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
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    Delegaciones de las Fuerzas Armadas participaron en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar, que reunió a cerca de 3.000 participantes. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

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    Delegaciones de las Fuerzas Armadas participaron en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar, que reunió a cerca de 3.000 participantes. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

  • El público siguió con entusiasmo el recorrido de las delegaciones que participaron en el desfile conmemorativo por el aniversario patrio. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
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    El público siguió con entusiasmo el recorrido de las delegaciones que participaron en el desfile conmemorativo por el aniversario patrio. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

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    El público siguió con entusiasmo el recorrido de las delegaciones que participaron en el desfile conmemorativo por el aniversario patrio. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

  • Miles de personas se congregaron a lo largo de la avenida Brasil para presenciar la actividad que puso fin a las celebraciones por el 205.° aniversario de la Independencia del Perú. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
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    Miles de personas se congregaron a lo largo de la avenida Brasil para presenciar la actividad que puso fin a las celebraciones por el 205.° aniversario de la Independencia del Perú. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

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    Miles de personas se congregaron a lo largo de la avenida Brasil para presenciar la actividad que puso fin a las celebraciones por el 205.° aniversario de la Independencia del Perú. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

Por Redacción EC

Miles de personas comenzaron a concentrarse desde las primeras horas de este miércoles 29 de julio en los alrededores de la avenida Brasil para presenciar la Gran Parada y Desfile Cívico Militar, una de las principales actividades con las que culminan las celebraciones por el 205° aniversario de la Independencia del Perú. La ceremonia está programada para iniciar a las 10:00 a. m. y contará con la participación de alrededor de 3.000 personas.

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