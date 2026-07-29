Miles de personas comenzaron a concentrarse desde las primeras horas de este miércoles 29 de julio en los alrededores de la avenida Brasil para presenciar la Gran Parada y Desfile Cívico Militar, una de las principales actividades con las que culminan las celebraciones por el 205° aniversario de la Independencia del Perú. La ceremonia está programada para iniciar a las 10:00 a. m. y contará con la participación de alrededor de 3.000 personas.

Desde las 3:00 a. m., cientos de familias llegaron a distintos puntos de la avenida Brasil para asegurar un espacio desde donde observar el desfile, principalmente en los sectores donde no se instalaron tribunas oficiales, cuyo acceso está reservado mediante invitación. Muchos asistentes acudieron con sillas plegables, mantas y banderas peruanas para esperar el inicio de la actividad.

En los alrededores de las avenidas Javier Prado, Salaverry y Brasil, efectivos de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, así como instituciones y escuelas folclóricas invitadas, realizaron los preparativos finales y exhibiciones previas al desfile.

Entre las presentaciones que generaron mayor expectativa figuraron las demostraciones de la Guardia Canina de la Policía Nacional, la exhibición de drones de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y las intervenciones del Grupo Terna, cuyos agentes mostraron parte de las estrategias que emplean en la lucha contra la delincuencia.

Con motivo del desarrollo de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar, el tránsito vehicular permanecerá restringido en la avenida Brasil y en las vías aledañas hasta las 3:00 p. m. Las autoridades recomendaron a los conductores utilizar rutas alternas y a los usuarios del transporte público informarse sobre los desvíos temporales establecidos para la jornada.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, el desfile reunirá a integrantes de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, delegaciones extranjeras, veteranos de guerra, organizaciones invitadas y representantes de diversas instituciones civiles. La ceremonia tendrá una duración aproximada de tres horas y rendirá homenaje a la historia, la independencia y a quienes contribuyen a la defensa y el desarrollo del país.