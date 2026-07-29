Una gran cantidad de ciudadanos llegaron hasta la avenida Brasil para disfrutar del evento por la Independencia del Perú. (Foto: Grupo El Comercio)
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Una gran cantidad de ciudadanos llegaron hasta la avenida Brasil para disfrutar del evento por la Independencia del Perú.
  • Una gran cantidad de ciudadanos llegaron hasta la avenida Brasil para disfrutar del evento por la Independencia del Perú. (Foto: Grupo El Comercio)
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    Una gran cantidad de ciudadanos llegaron hasta la avenida Brasil para disfrutar del evento por la Independencia del Perú. (Foto: Grupo El Comercio)

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    Una gran cantidad de ciudadanos llegaron hasta la avenida Brasil para disfrutar del evento por la Independencia del Perú. (Foto: Grupo El Comercio)

  • Familias de edificios en la avenida Brasil no se quisieron perder ningún detalle del Desfile Militar. (Foto: Grupo El Comercio)
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    Familias de edificios en la avenida Brasil no se quisieron perder ningún detalle del Desfile Militar. (Foto: Grupo El Comercio)

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    Familias de edificios en la avenida Brasil no se quisieron perder ningún detalle del Desfile Militar. (Foto: Grupo El Comercio)

  • Algunas asistentes aprovecharon para degustar platos típicos durante el Desfile Militar. (Foto: Grupo El Comercio)
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    Algunas asistentes aprovecharon para degustar platos típicos durante el Desfile Militar. (Foto: Grupo El Comercio)

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    Algunas asistentes aprovecharon para degustar platos típicos durante el Desfile Militar. (Foto: Grupo El Comercio)

  • Los más pequeños de la casa también disfrutaron del evento. (Foto: Grupo El Comercio)
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    Los más pequeños de la casa también disfrutaron del evento. (Foto: Grupo El Comercio)

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    Los más pequeños de la casa también disfrutaron del evento. (Foto: Grupo El Comercio)

  • Las mascotas no fueron ajenas a este eventos por Fiestas Patrias. (Foto: Grupo El Comercio)
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    Las mascotas no fueron ajenas a este eventos por Fiestas Patrias. (Foto: Grupo El Comercio)

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    Las mascotas no fueron ajenas a este eventos por Fiestas Patrias. (Foto: Grupo El Comercio)

  • Los asistentes aprovecharon para fotografiarse con miembros del Ejército del Perú. (Foto: Grupo El Comercio)
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    Los asistentes aprovecharon para fotografiarse con miembros del Ejército del Perú. (Foto: Grupo El Comercio)

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    Los asistentes aprovecharon para fotografiarse con miembros del Ejército del Perú. (Foto: Grupo El Comercio)

  • Muchos ciudadanos disfrutaron del desplazamiento de los helicópteros del Ejército. (Foto: Grupo El Comercio)
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    Muchos ciudadanos disfrutaron del desplazamiento de los helicópteros del Ejército. (Foto: Grupo El Comercio)

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    Muchos ciudadanos disfrutaron del desplazamiento de los helicópteros del Ejército. (Foto: Grupo El Comercio)

  • El sol no fue impedimento para disfrutar del Desfile Militar en la avenida Brasil. (Foto: Grupo El Comercio)
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    El sol no fue impedimento para disfrutar del Desfile Militar en la avenida Brasil. (Foto: Grupo El Comercio)

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    El sol no fue impedimento para disfrutar del Desfile Militar en la avenida Brasil. (Foto: Grupo El Comercio)

  • Algunas helicópteros de las Fuerzas Armadas recorrieron los cielos del distrito de Jesús María. (Foto: Grupo El Comercio)
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    Algunas helicópteros de las Fuerzas Armadas recorrieron los cielos del distrito de Jesús María. (Foto: Grupo El Comercio)

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    Algunas helicópteros de las Fuerzas Armadas recorrieron los cielos del distrito de Jesús María. (Foto: Grupo El Comercio)

  • Una impresionante cantidad de público fue parte del Desfile Cívico Militar en la avenida Brasil. (Foto: Grupo El Comercio)
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    Una impresionante cantidad de público fue parte del Desfile Cívico Militar en la avenida Brasil. (Foto: Grupo El Comercio)

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    Una impresionante cantidad de público fue parte del Desfile Cívico Militar en la avenida Brasil. (Foto: Grupo El Comercio)

  • Varias personas utilizaron hasta el último espacio disponible en los puentes de la zona para apreciar el evento. (Foto: Grupo El Comercio)
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    Varias personas utilizaron hasta el último espacio disponible en los puentes de la zona para apreciar el evento. (Foto: Grupo El Comercio)

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    Varias personas utilizaron hasta el último espacio disponible en los puentes de la zona para apreciar el evento. (Foto: Grupo El Comercio)

  • Niños se tomaron algunas fotografías junto a militares en sus carrocerías. (Foto: Grupo El Comercio)
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    Niños se tomaron algunas fotografías junto a militares en sus carrocerías. (Foto: Grupo El Comercio)

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    Niños se tomaron algunas fotografías junto a militares en sus carrocerías. (Foto: Grupo El Comercio)

  • Simpatizantes de la presidenta Keiko Fujimori también se hicieron presentes en el Desfile Militar. (Foto: Grupo El Comercio)
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    Simpatizantes de la presidenta Keiko Fujimori también se hicieron presentes en el Desfile Militar. (Foto: Grupo El Comercio)

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    Simpatizantes de la presidenta Keiko Fujimori también se hicieron presentes en el Desfile Militar. (Foto: Grupo El Comercio)

  • Los bancos fueron de mucha utilidad para alcanzar a ver todo el Desfile Militar. (Foto: Grupo El Comercio)
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    Los bancos fueron de mucha utilidad para alcanzar a ver todo el Desfile Militar. (Foto: Grupo El Comercio)

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    Los bancos fueron de mucha utilidad para alcanzar a ver todo el Desfile Militar. (Foto: Grupo El Comercio)

  • Comerciantes aprovecharon el evento para vender sus productos ante la gran cantidad de gente. (Foto: Grupo El Comercio)
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    Comerciantes aprovecharon el evento para vender sus productos ante la gran cantidad de gente. (Foto: Grupo El Comercio)

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    Comerciantes aprovecharon el evento para vender sus productos ante la gran cantidad de gente. (Foto: Grupo El Comercio)

  • Bancos y escaleras se utilizaron para tener una mejor visibilidad del Desfile Militar. (Foto: Grupo El Comercio)
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    Bancos y escaleras se utilizaron para tener una mejor visibilidad del Desfile Militar. (Foto: Grupo El Comercio)

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    Bancos y escaleras se utilizaron para tener una mejor visibilidad del Desfile Militar. (Foto: Grupo El Comercio)

  • Una vista de cómo se vivió desde los edificios ubicados en la avenida Brasil. (Foto: Grupo El Comercio)
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    Una vista de cómo se vivió desde los edificios ubicados en la avenida Brasil. (Foto: Grupo El Comercio)

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    Una vista de cómo se vivió desde los edificios ubicados en la avenida Brasil. (Foto: Grupo El Comercio)

  • Durante el Desfile Militar se vendieron una importante cantidad de camiseta de la selección peruana. (Foto: Grupo El Comercio)
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    Durante el Desfile Militar se vendieron una importante cantidad de camiseta de la selección peruana. (Foto: Grupo El Comercio)

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    Durante el Desfile Militar se vendieron una importante cantidad de camiseta de la selección peruana. (Foto: Grupo El Comercio)

  • Algunos asistentes tuvieron la oportunidad de tomarse fotos en los vehículos de las Fuerzas Armadas. (Foto: Grupo El Comercio)
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    Algunos asistentes tuvieron la oportunidad de tomarse fotos en los vehículos de las Fuerzas Armadas. (Foto: Grupo El Comercio)

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    Algunos asistentes tuvieron la oportunidad de tomarse fotos en los vehículos de las Fuerzas Armadas. (Foto: Grupo El Comercio)

  • Las familias incluyeron a sus mascotas en su experiencia durante el Desfile Militar. (Foto: Grupo El Comercio)
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    Las familias incluyeron a sus mascotas en su experiencia durante el Desfile Militar. (Foto: Grupo El Comercio)

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    Las familias incluyeron a sus mascotas en su experiencia durante el Desfile Militar. (Foto: Grupo El Comercio)

  • Una entusiasta ciudadana junto a los Húsares de Junín, Regimiento de Caballería N° 1 del Ejército del Perú. (Foto: Grupo El Comercio)
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    Una entusiasta ciudadana junto a los Húsares de Junín, Regimiento de Caballería N° 1 del Ejército del Perú. (Foto: Grupo El Comercio)

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    Una entusiasta ciudadana junto a los Húsares de Junín, Regimiento de Caballería N° 1 del Ejército del Perú. (Foto: Grupo El Comercio)

Por Redacción EC

Ciudadanos de diferentes edades se dieron cita a las calles de la avenida Brasil, en el distrito limeño de Jesús María, para disfrutar de la tradicional Gran Parada y Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias, el mismo que contó con las máximas autoridades del país, entre ellas la presidenta de la República, Keiko Fujimori.

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