Ciudadanos de diferentes edades se dieron cita a las calles de la avenida Brasil, en el distrito limeño de Jesús María, para disfrutar de la tradicional Gran Parada y Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias, el mismo que contó con las máximas autoridades del país, entre ellas la presidenta de la República, Keiko Fujimori.

El público llegó desde las primeras horas de este soleado miércoles 29 de julio. La gran mayoría vestía la camiseta de la selección peruana o con prendas rojas y blancas, colores de nuestra gloriosa bandera nacional.

Además, los vecinos de la zona decoraron sus ventanas y también se sumaron a esta fiesta de la patria. Cabe mencionar que el evento contó con la presencia de delegaciones internacionales que desfilaron por el estrado oficial, entre ellos: España, Italia, Panamá, Chile, Ecuador y Colombia.

Lo más curioso fue ver a varias mascotas ser parte de este tradicional evento. Por otro lado, muchos aprovecharon para tomarse algunas inolvidables fotos con miembros de las Fuerzas Armadas e incluso en el interior de sus tanques de guerra.

Toma de mando de Keiko Fujmori

Y es que, como se sabe, para la toma de mando de la presidenta Keiko Fujimori, el último martes 28, llegaron mandatarios de importantes países de la región, quienes estuvieron presentes en el Congreso de la República durante el mensaje a la Nación de la lideresa de Fuerza Popular.

Keiko Fujimori ha logrado completar su Gabinete Ministerial. Sin embargo, no ha estado exenta de las críticas. (Foto: Hugo Pérez/GEC) / HUGO PEREZ

Entre ellos figuran el presidente de Argentina, Javier Milei; de Uruguay, Yamandú Orsi; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Paraguay, Santiago Peña; de Chile, José Antonio Kast; de Panamá, José Raúl Mulino; y de Ecuador, Daniel Noboa, así como el rey de España, Felipe VI, entre otros.

Keiko Fujimori, que ganó la elección presidencial en su cuarto intento, fue proclamada el pasado 3 de julio como la ganadora de la segunda vuelta de los comicios presidenciales en Perú, con un estrecho margen de menos de 50.000 votos sobre el candidato de izquierda Roberto Sánchez.

SOBRE EL AUTOR

Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @ elcomercio_peru