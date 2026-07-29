El Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) del Ministerio de Salud (Minsa) realizó demostraciones de reanimación cardiopulmonar (RCP) utilizando el ritmo de reconocidas canciones peruanas, con el objetivo de enseñar a la población la frecuencia adecuada de las compresiones torácicas durante los primeros minutos de un paro cardiorrespiratorio.

La actividad se desarrolló en los previos de la Gran Parada Militar y estuvo a cargo de profesionales del SAMU, quienes explicaron de manera práctica cómo actuar frente a una emergencia mientras llega la atención especializada.

SAMU promueve el aprendizaje de RCP con canciones de Pedro Suárez-Vértiz, Los Shapis y Los Destellos. (Foto: SAMU)

Durante las demostraciones, los especialistas señalaron que las compresiones torácicas en una persona adulta deben realizarse a una frecuencia de entre 100 y 120 por minuto y con un ritmo constante. Para facilitar el aprendizaje, emplearon como referencia canciones peruanas cuyos tempos se encuentran dentro de ese rango.

Entre los temas seleccionados figuran “Cuando pienses en volver”, “El Aguajal”, “Elsa”, “Contigo Perú”, “Cariñito”, “El Casorio” y “Ya se ha muerto mi abuelo”, como parte de una estrategia que combina educación, prevención y música peruana.

Asimismo, el personal del SAMU explicó que, si una persona colapsa, no responde y no respira con normalidad, se debe solicitar ayuda de inmediato e iniciar las compresiones torácicas mientras se coordina la atención especializada, ya que esta intervención contribuye a mantener la circulación de sangre hacia los órganos vitales.

"Contigo Perú" y "Cariñito" ayudan a aprender el ritmo de la reanimación cardiopulmonar, según el SAMU. (Foto: SAMU)

Los especialistas indicaron que la iniciativa busca demostrar que aprender las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar puede ser sencillo y que contar con estos conocimientos permite actuar de manera oportuna ante una emergencia.

El Ministerio de Salud recordó además que, ante una urgencia o emergencia médica, la población puede comunicarse gratuitamente con la Central de Regulación de Urgencias y Emergencias (CRUE) del SAMU a través de la línea telefónica 106, donde profesionales de la salud evalúan cada caso y coordinan la respuesta correspondiente.

Con esta actividad, el Minsa informó que busca acercar a la ciudadanía herramientas para responder ante emergencias médicas y fortalecer la cultura de prevención durante las celebraciones por Fiestas Patrias.

VIDEO RECOMENDADO