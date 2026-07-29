Minsa utiliza éxitos de la música peruana para enseñar reanimación cardiopulmonar a la ciudadanía. (Foto: SAMU)
Minsa utiliza éxitos de la música peruana para enseñar reanimación cardiopulmonar a la ciudadanía. (Foto: SAMU)
Por Redacción EC

El Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) del Ministerio de Salud (Minsa) realizó demostraciones de reanimación cardiopulmonar (RCP) utilizando el ritmo de reconocidas canciones peruanas, con el objetivo de enseñar a la población la frecuencia adecuada de las compresiones torácicas durante los primeros minutos de un paro cardiorrespiratorio.

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