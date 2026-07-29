Las Fiestas Patrias en el Perú tienen como sello a la Gran Parada y Desfile Cívico Militar, evento que goza de la aceptación del público, que incluso desde días previos al 29 de julio buscan la mejor ubicación en la avenida Brasil, del distrito de Jesús María, para apreciar el paso de las diferentes delegaciones tanto nacionales como internacionales.

La expectativa fue tal, que desde las 7:00 a.m. las zonas aledañas ya tenían a decenas de familias con banderas y la camiseta de la selección peruana, con mucho ánimo por este inicio de gestión y por ser parte de una fiesta patriótica que es de las favoritas por la celebración de nuestra independencia.

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Cabe mencionar que debido a que la avenida Brasil se encuentra cerrada en su totalidad, los conductores tomaron las rutas alternas para poder desplazarse durante la mañana. Estas son las avenidas Sucre, Tingo María, Salaverry, General Vivanco, Venezuela, Arica, Alfonso Ugarte, Guzmán Blanco, Del Ejército y José Faustino Sánchez Carrión.

Toma de mando de Keiko Fujmori

Y es que, como se sabe, para la toma de mando de la presidenta Keiko Fujimori, el último martes 28, llegaron mandatarios de importantes países de la región, quienes estuvieron presentes en el Congreso de la República durante el mensaje a la Nación de la lideresa de Fuerza Popular.

Entre ellos figuran el presidente de Argentina, Javier Milei; de Uruguay, Yamandú Orsi; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Paraguay, Santiago Peña; de Chile, José Antonio Kast; de Panamá, José Raúl Mulino; y de Ecuador, Daniel Noboa, así como el rey de España, Felipe VI, entre otros.

El premier Luis Galarreta lidera gabinete con una abrumadora mayoría masculina. / HUGO PEREZ

Keiko Fujimori, que ganó la elección presidencial en su cuarto intento, fue proclamada el pasado 3 de julio como la ganadora de la segunda vuelta de los comicios presidenciales en Perú, con un estrecho margen de menos de 50.000 votos sobre el candidato de izquierda Roberto Sánchez.

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