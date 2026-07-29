Delegaciones de España, Italia, Panamá, Chile, Colombia y Ecuador desfilaron este 29 de julio en Jesús María.
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Delegaciones de España, Italia, Panamá, Chile, Colombia y Ecuador desfilaron este 29 de julio en Jesús María.
  • Delegaciones de España, Italia, Panamá, Chile, Colombia y Ecuador desfilaron este 29 de julio en Jesús María.
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    Delegaciones de España, Italia, Panamá, Chile, Colombia y Ecuador desfilaron este 29 de julio en Jesús María.

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    Delegaciones de España, Italia, Panamá, Chile, Colombia y Ecuador desfilaron este 29 de julio en Jesús María.

  • La delegación de España se hizo presente en el Desfile Cívico Militar del Perú. (Foto: captura de video TV Péru)
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    La delegación de España se hizo presente en el Desfile Cívico Militar del Perú. (Foto: captura de video TV Péru)

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    La delegación de España se hizo presente en el Desfile Cívico Militar del Perú. (Foto: captura de video TV Péru)

  • Miembros de las tres academias de las Fuerzas Armadas de España fueron parte del evento. (Foto: captura de video TV Perú)
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    Miembros de las tres academias de las Fuerzas Armadas de España fueron parte del evento. (Foto: captura de video TV Perú)

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    Miembros de las tres academias de las Fuerzas Armadas de España fueron parte del evento. (Foto: captura de video TV Perú)

  • La delegación de Chile participó en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar de Perú por Fiestas Patrias. (Foto: captura de video TV Perú).
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    La delegación de Chile participó en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar de Perú por Fiestas Patrias. (Foto: captura de video TV Perú).

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    La delegación de Chile participó en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar de Perú por Fiestas Patrias. (Foto: captura de video TV Perú).

  • Representada por cadetes de la Escuela Naval Arturo Prat y con actos de hermandad bilateral como el contrapunto de bandas militares en Tacna. (Foto: captura de video TV Perú).
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    Representada por cadetes de la Escuela Naval Arturo Prat y con actos de hermandad bilateral como el contrapunto de bandas militares en Tacna. (Foto: captura de video TV Perú).

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    Representada por cadetes de la Escuela Naval Arturo Prat y con actos de hermandad bilateral como el contrapunto de bandas militares en Tacna. (Foto: captura de video TV Perú).

  • La delegación de Ecuador fue parte del Desfile Cívico Militar por las Fiestas Patrias en Perú. (Foto: captura de video TV Perú)
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    La delegación de Ecuador fue parte del Desfile Cívico Militar por las Fiestas Patrias en Perú. (Foto: captura de video TV Perú)

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    La delegación de Ecuador fue parte del Desfile Cívico Militar por las Fiestas Patrias en Perú. (Foto: captura de video TV Perú)

  • Los cadetes marcharon portando su bandera nacional, representando los lazos históricos de amistad, fraternidad y cooperación con el Perú. (Foto: captura de video TV Perú)
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    Los cadetes marcharon portando su bandera nacional, representando los lazos históricos de amistad, fraternidad y cooperación con el Perú. (Foto: captura de video TV Perú)

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    Los cadetes marcharon portando su bandera nacional, representando los lazos históricos de amistad, fraternidad y cooperación con el Perú. (Foto: captura de video TV Perú)

  • La delegación de Colombia de hizo presente en el Desfile Cívico Militar del Perú. (Foto: captura de video TV Perú)
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    La delegación de Colombia de hizo presente en el Desfile Cívico Militar del Perú. (Foto: captura de video TV Perú)

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    La delegación de Colombia de hizo presente en el Desfile Cívico Militar del Perú. (Foto: captura de video TV Perú)

  • La Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova representa a Colombia en el desfile de Fiestas Patrias. (Foto: captura de video)
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    La Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova representa a Colombia en el desfile de Fiestas Patrias. (Foto: captura de video)

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    La Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova representa a Colombia en el desfile de Fiestas Patrias. (Foto: captura de video)

  • Una delegación de Italia participó en el Desfile Cívico Militar de Fiestas Patrias. (Foto: captura de video TV Perú)
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    Una delegación de Italia participó en el Desfile Cívico Militar de Fiestas Patrias. (Foto: captura de video TV Perú)

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    Una delegación de Italia participó en el Desfile Cívico Militar de Fiestas Patrias. (Foto: captura de video TV Perú)

  • Miembros de la academia de la Fuerza Aérea italiana en el desfile patrio. (Foto: captura de video TV Perú)
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    Miembros de la academia de la Fuerza Aérea italiana en el desfile patrio. (Foto: captura de video TV Perú)

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    Miembros de la academia de la Fuerza Aérea italiana en el desfile patrio. (Foto: captura de video TV Perú)

  • La delegación de Panamá fue parte del Desfile Cívico Militar. (Foto: captura de video TV Perú)
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    La delegación de Panamá fue parte del Desfile Cívico Militar. (Foto: captura de video TV Perú)

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    La delegación de Panamá fue parte del Desfile Cívico Militar. (Foto: captura de video TV Perú)

  • Los miembros pertenecen a la Policía Nacional de Panamá y al Servicio Nacional Aeronaval (Senan). (Foto: captura de video TV Perú)
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    Los miembros pertenecen a la Policía Nacional de Panamá y al Servicio Nacional Aeronaval (Senan). (Foto: captura de video TV Perú)

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    Los miembros pertenecen a la Policía Nacional de Panamá y al Servicio Nacional Aeronaval (Senan). (Foto: captura de video TV Perú)

Por Redacción EC

Las Fiestas Patrias en el Perú tienen como sello a la Gran Parada y Desfile Cívico Militar, evento que goza de la aceptación del público, que incluso desde días previos al 29 de julio buscan la mejor ubicación en la avenida Brasil, del distrito de Jesús María, para apreciar el paso de las diferentes delegaciones tanto nacionales como internacionales.

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