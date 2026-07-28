Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026: sigue EN VIVO el desarrollo del tradicional evento
Asimismo, en el evento participarán agrupamientos hipomóvil y motorizado, además de las delegaciones que conforman los bloques “La fuerza de ser peruanos” y expresiones culturales. El sobrevuelo del agrupamiento aéreo marcará el final de la jornada patriótica.
El Ministerio de Defensa informó que, en la edición de este año, la Gran Parada y Desfile Cívico Militar estará integrada por 11 agrupamientos. Participarán, además de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, delegaciones extranjeras invitadas y veteranos de guerra y de la pacificación nacional.
Al ser un evento que congregará no solo a las principales autoridades políticas y militares del país, sino también a una gran cantidad de ciudadanos, se ejecutará un plan de cierre de calles y desvíos vehiculares para garantizar el normal desarrollo del evento cívico – patriótico. Este plan afectará a los distritos de Magdalena del Mar, Pueblo Libre, Jesús María, Breña y Cercado de Lima.
- Como todos los años, la avenida Brasil será escenario este miércoles 29 de julio de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026 . El evento comenzará a las 10 a.m. y contará con la presencia de la flamante presidenta de la república, Keiko Fujimori , así como de otras autoridades políticas, militares, eclesiásticas y delegaciones internacionales, entre otros invitados.