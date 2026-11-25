¿Qué sucede en la avenida La Molina?

La preocupación de los vecinos se concentra en los efectos que, según denuncian, ya están dejando los trabajos. Aseguran que, desde el inicio de las obras, vehículos de carga pesada circulan por el jirón El Mástil, una vía estrecha que consideran inadecuada para este tipo de tránsito. También atribuyen a las vibraciones de un rodillo compactador de 25 toneladas la rotura de hasta cuatro tuberías, lo que habría provocado aniegos e interrupciones del servicio de agua potable. A ello se suma el temor por posibles daños estructurales en las viviendas cercanas.

El conflicto también tiene un componente ambiental. Los residentes advierten que la remodelación podría implicar la eliminación de aproximadamente 300 árboles plantados hace más de 40 años, que consideran una barrera natural frente al ruido y la contaminación generados por el tránsito vehicular. Temen que su desaparición, sumada a los cambios en la circulación, termine por modificar las condiciones de vida de la urbanización.

Vecinos de El Mástil aseguran que el paso de maquinaria de toneladas de peso están generando daños en tuberías y estructuras de los edificios de la zona. (Foto: Hugo Perez/ @photo.gec) / HUGO PEREZ

Según la Municipalidad de La Molina, el proyecto comenzó el 11 de septiembre y contempla una inversión de S/35,5 millones para sus tramos I y II. Los trabajos incluyen la renovación de los carriles centrales, mejoras paisajísticas y nueva señalización. La vía principal será reconstruida con concreto para soportar el tránsito de vehículos pesados procedentes de zonas como Cieneguilla, Manchay y Pachacámac, mientras que las vías laterales serán intervenidas con asfalto.

En medio de los cuestionamientos, el alcalde Diego Uceda pidió a los residentes permitir la continuidad de los trabajos para cumplir con el cronograma previsto. Sin embargo, los vecinos responsabilizan a Invermet del diseño del proyecto, el plan de desvíos y la supervisión técnica, y reclaman que se determinen las responsabilidades por los daños que denuncian.

Vecinos molestos con la obra

El Comercio conversó con Fabio Andrade, vecino y presidente de la Asociación de Propietarios de la Urbanización Club Campestre Las Lagunas de la Molina, quien asegura que el jirón El Mástil no figura en el expediente técnico: “es una calle estrecha donde entra, con las justas, dos autos, no es apta para tránsito pesado”, así como mantener unas tres reuniones con el alcalde, pero las conversaciones no llegaron a buen puerto.

Residentes de El Mástil no desean que el jirón se convierta en una vía auxiliar de la avenida La Molina. Aseguran que ello conllevará al paso de vehículos de alta carga. (Foto: Hugo Perez/ @photo.gec) / HUGO PEREZ

Andrade refirió que los vecinos, por su cuenta, realizaron un estudio del suelo por medio de un ingeniero especializado, que concluye que las obras pueden provocar fisuras, grietas producto de las vibraciones, humedad, filtración de agua, pero también el impacto ambiental por la “tala de árboles” que son “un muro natural de protección contra la polución, contaminación sonora, de hidrocarburos (...) parece que quieren colocar paneles publicitarios y una ciclovía. Talar sería un crimen ambiental”.

Fabio Andrade comenta que Invermet se comprometió a realizar un expediente alternativo de la mano del contratista donde la obra solo incluya avenida La Molina, pero “Diego Uceda dijo que no, que hay que respetar el expediente original (...) con él ya no hay diálogo”.

Eduardo Ruiz, ingeniero civil y vecino de El Mástil, tiene una opinión similar: “esta obra va a cambiar el tránsito en el jirón El Mástil que es una vía de carácter vecinal, de tránsito liviano. Su cambio a auxiliar tendrá consecuencias graves (...) gases tóxicos, polvo, efectos negativos sobre la estructura de las viviendas. Toda la urbanización sufrirá la contaminación, incluida la laguna”.

La versión de los vecinos revela que el muro de árboles de más de 40 años será talado para reemplazarlos por paneles publicitarios y una ciclovía. (Foto: Hugo Perez/ @photo.gec) / HUGO PEREZ

Ruiz afirma sentir que están atados de pies y manos ante lo que ellos aseguran afectará de forma irremediable el lugar donde viven: “la sensación que nos dejan las gestiones que hacemos es que todo cae en un saco roto”, y agrega algo que le genera mayor preocupación: “producto del movimiento de la maquinaria pesada se han presentado fallas estructurales en un edificio de tres niveles, agrietamiento de columnas lo cual es muy peligroso”.

🚨 La Molina | Grietas en viviendas, temor por la pérdida de 300 árboles y una calle residencial que podría convertirse en vía auxiliar. Vecinos de El Mástil denuncian daños por las obras de la av. La Molina. 🎥 Aquí, los vecinos muestra las grietas y explica su preocupación. https://t.co/GOI7c0gJiy — Martín Acosta (@martiacosta) November 24, 2026

¿Qué dice la Municipalidad de La Molina?

El Comercio obtuvo la versión de Ana Mendoza, asesora de la Municipalidad de La Molina, quien aseguró que la obra mantendrá la residencialidad, pero también busca que los molinenses tengan mejores accesos con el mejoramiento de esta vía que no habría recibido intervención integral hace 60 años.

“Ellos colocaron plumas, impedimentos a la vía auxiliar para convertirla en un acceso reducido. La auxiliar se seguirá utilizando para vehículos que viven en la zona, porque esta no lleva a otro lugar que no sea La Molina”, detalló.

Desde la Municipalidad de La Molina, aseguran que el proyecto no va a dañar el medio ambiente, tampoco la laguna La Molina y que la residencialidad del jirón El Mástil no se verá afectado. (Foto: Hugo Perez/ @photo.gec) / HUGO PEREZ

La asesora afirma que la finalidad es beneficiar a quienes viven en Rinconada Alta y Baja o La Planicie, asegurando no habrá carga pesada en El Mástil: “se colocarán protectores, como un arco para limitar que el acceso sea solo para autos (...) la vía principal está a disposición de todos los peruanos y la auxiliar para los vecinos”.

Mendoza comenta que, de momento, los únicos trabajos realizados en El Mástil es el retiro del pavimento (carpeta asfáltica) y “trabajar la base”. Respecto a las grietas en la infraestructura que indican los vecinos, declaró: “si sustentan que hay daños, tenemos que ver si fue provocado por las excavaciones. Pero, sí se debe revisar porque se trata de una zona antigua y hubo dos temblores fuertes”.

Sobre la laguna de La Molina, dijo que esta no se verá afectada porque “no se va a juntar con la avenida La Molina”. Agregó que los vecinos colocaron “300 arbustos con espinas para que nadie pudiera ingresar (...) no vamos a permitir que el transporte pesado pase por allí, pero sí debe ser una vía de acceso libre, no cerrada. No es un tema de la municipalidad, el IMP (Instituto Metropolitano de Planificación) la declaró vía de acceso, el expediente tiene todas las autorizaciones”.

La gestión Diego Uceda asegura que ninguna vía es de uso exclusivo para un grupo de vecinos y que los trabajos están enfocados en beneficiar a los molinenses. (Foto: Hugo Perez/ @photo.gec) / HUGO PEREZ

Sobre la entrega de la obra, indicó que, en el papel, debía estar lista para diciembre, pero, a consecuencia del impasse con los vecinos de El Mástil, prevé que la misma debería estar lista para febrero de 2027, con Juan Carlos Zurek como burgomaestre de La Molina.

La posición de Invermet

Invermet, encargada de la remodelación de la avenida La Molina dio su descargo surgido a raíz de las obras: “el jirón El Mástil no perderá su carácter residencial (...) la vía auxiliar que colinda con esta zona será de uso exclusivo para vehículos livianos y tránsito local. El transporte público, buses y de carga pesada circularán por los carriles centrales de la nueva avenida La Molina, completamente separados del entorno residencial del jirón”.

Sobre la amenaza de talar 300 árboles alrededor de El Mástil, acotaron: “descartamos tajantemente cualquier tala o afectación ambiental. El proyecto no contempla talar ni reubicar los árboles (...) el diseño de la obra respeta el arbolado existente, asegurando su mantenimiento e integración paisajística a la renovada avenida. Los trabajos se ejecutan bajo estrictos estándares ambientales para proteger el entorno natural y la laguna”.

Invermet, entidad de la Municipalidad Metropolitana de Lima, es la encargada de las obras en avenida La Molina y señalada por los vecinos de El Mástil como la responsable del diseño y plan de desvíos. (Foto: Hugo Perez/ @photo.gec) / HUGO PEREZ

Sobre los problemas de alcantarillado y grietas como consecuencias de los trabajos en la avenida, Invermet expresa: “si se comprueba mediante una evaluación técnica que alguna vivienda o tubería sufrió a causa de los trabajos en la zona, el contratista tiene la obligación de hacerse responsable de manera inmediata. La obra cuenta con una póliza de seguro contra todo riesgo (CAR) que se activa para cubrir y reparar cualquier afectación sin costo para el vecino”.

Asimismo, descartaron parar la obra, pues “generaría ampliaciones de plazo y mayores costos que perjudican los recursos públicos y acarrean serias observaciones por parte de la Contraloría. Postergar el proyecto solo prolongará las molestias actuales. Nuestro compromiso es culminar las obras en los plazos establecidos y entregar cuanto antes una vía moderna, segura y fluida”.

¿Qué dice el alcalde electo?

Zurek asumirá como alcalde el 1 de enero de 2027 y señaló a El Comercio su posición sobre la remodelación de avenida La Molina: “nos hemos reunido con Invermet y entendieron la necesidad de reformular el expediente técnico por la incorporación de El Mástil a la avenida La Molina porque puede perder la residencialidad, el ecosistema y comprometer la infraestructura”, dijo.

En el papel, la obra debería ser entregada para diciembre de 2026, pero desde la comuna molinense estiman que todo estaría listo para febrero de 2027 debido a los problemas con los vecinos. (Foto: Hugo Perez/ @photo.gec) / HUGO PEREZ

El alcalde electo acusó de “terquedad” a la gestión de Diego Uceda con esta obra que “compromete tremendamente a los vecinos (...) no hay necesidad de conectar El Mástil con la vía principal, sino continuar con el mismo trazo que trae desde el límite con Pachacámac, proyectarlo hasta avenida Laguna Grande y empatarla con Malecón sin necesidad de llevarse toda una urbanización”.

“Invermet no está sopesando el daño a la propiedad privada, la exposición de las personas al impacto sonoro proveniente de la avenida”, además de afirmar de que su gestión buscará “reformular la propuesta” con la entidad de la Municipalidad Metropolitana de Lima, cuyos funcionarios podrían cambiar desde enero debido a la entrante gestión edil.