Un pelicano desató alarma en la cuadra 4 de la calle José Romanet, en el distrito de San Isidro, la noche del último miércoles. De acuerdo a Latina, se trata del primer caso de un ave que aparece volando lejos de una playa y desfallece frente a la puerta de una casa.

“Se ha caído encima del árbol y de ahí cayó abajo”, comentó un vecino. Según el matinal, el pelicano murió frente a la propiedad de doña Mariana Poblete, quien no pudo salir de su vivienda por cerca de nueve horas por temor al posible contagio de la influenza aviar H5N1.

“No puedo salir, tenía una cita médica y no he podido salir. He llamado a la televisión, a la policía, a serenazgo”, indicó.

Al lugar llegaron agentes policiales y serenos que acordonaron la zona y cubrieron al ave con un letrero. Asimismo, se llamó a los representantes del Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa), los únicos autorizados para recoger a estos animales.

Luego de nueve horas de reportarse el hallazgo del animal muerto, los trabajadores de Senasa se lo llevaron dentro de una caja. Asimismo, desinfectaron la calle y árbol con el que el pelicano tuvo contacto.

Recomendaciones