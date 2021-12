Conforme a los criterios de Saber más

El día de ayer, Ingrid Marocho y Enrique Hurtado denunciaron que su hija de 8 años había sido secuestrada en la Av. Los Ingenieros, en La Molina, alrededor de las 5 p.m. En imágenes captadas por cámaras de seguridad del municipio distrital se observa a un sujeto, que vestía un polo de color blanco y una gorra negra, caminar junto a la pequeña, para luego abordar un taxi con dirección a Ate. Los padres indicaron que el hombre se acercó a la casa, forzó la cerradura y abrió la reja de la puerta para sacar a la niña.

Luego de más de 8 horas de reportada su desaparición, la Policía Nacional informó que la niña de 8 años fue dejada en la puerta de su vivienda este miércoles. Asimismo, como parte de las investigaciones, descartó que se haya tratado de un secuestro, pues no ha hubo una negociación ni algún requerimiento económico.

“No ha habido indicativos que se trataría de un secuestro. No ha habido una negociación ni requerimiento económico. Lo que ha habido es una captación de la menor, una inducción a la fuga del domicilio, que es un delito tan grave como el secuestro”, precisó el coronel PNP Franco Moreno Panta, jefe de la división de secuestros, en conferencia de prensa. Por su parte, Ingrid y Enrique afirmaron desconocer al hombre que se llevó a su pequeña hija.

Sepa a continuación cómo algunos sujetos actúan mediante redes sociales y juegos en línea para captar a menores y las recomendaciones para los padres a fin de que estén alertas ante esta amenaza:

Captación de menores por internet

Elizabeth Cornejo Espilco, oficial de datos personales en tema de privacidad del Ministerio Público, indicó a El Comercio que en los últimos tres años se ha ido incrementando las denuncias por el delito de grooming o el ciberacoso sexual infantil. Explicó que se da cuando una persona mayor de edad utiliza diversas redes sociales para establecer un contacto con un menor, haciéndose pasar por un niño.

“Un delito que ha tomado relevancia en el último tiempo es el grooming o el ciberacoso sexual infantil, que viene a ser la proposición con fines sexuales a niños o adolescentes a través de medios tecnológicos. La pandemia ha favorecido al aumento de casos. Este delito puede materializarse a través de un encuentro por internet, el traspasarse fotos, o un encuentro físico que puede derivar en una violación o incluso en la muerte del menor”, señaló.

Cornejo detalló que redes sociales como Facebook, Instagram, Tik Tok, además de videojuegos en línea, son las plataformas más usadas por los ciberdelincuentes para cometer este tipo de delito. Asimismo, lamentó que aún sea un tema poco difundido y que no cuente con una política pública enfocada en el tema de prevención.

“No hay mucho conocimiento de lo peligroso de esta modalidad por parte de los menores, padres y maestros. En la actualidad no tenemos una política pública enfocada en el tema de la prevención. Tampoco está incrustado en la currícula el tema de violencia digital, a diferencia de otros países. El tema de la privacidad en Europa está bien concientizado. En Latinoamérica no”, precisó.

Lo que buscan los captadores

La especialista explicó que los sujetos primero buscan generar un lazo de amistad con el menor, para luego obtener información relevante de él y su familia. Así, indicen al menor a realizar diversas acciones, la mayoría de veces con connotación sexual. Luego de obtener material como fotos o videos, los facinerosos pueden llegar a persuadir al menor para concretar un encuentro.

“Esta persona le hace creer al menor que es otro niño como él. El menor descubre la verdad en el momento que se encuentra con la persona, pero ya para eso es demasiado tarde”, agregó.

Cornejo indicó que actualmente existe la ley 30096, que es la ley de delitos informáticos. “Se modificó y hoy por hoy tenemos el artículo 5 (proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos), el cual penaliza este tipo de conductas. La pena es no menor de 4 y mayor de 8 años. A diferencia de otros países, nuestra pena es mucho menor”, consideró.

Recomendaciones

El principal consejo para evitar caer en las garras de estos ciberdelincuentes es el tema de concientización a los menores y padres sobre el uso correcto de internet, refirió Cornejo. Además, aconsejó a los padres vigilar lo que ven sus hijos cuando están en la computadora o celular, con el mismo ahínco como cuando se preocupan cuando van a salir a calle.

“La PNP hacía charlas a los colegios sobre el tema del grooming, porque ya se veía este tipo de conductas con el avance vertiginoso de la tecnología. Cuando tu hijo entra a internet tienes que estar pendiente de igual manera que cuando sale a la calle. Ver a qué páginas entra o qué está haciendo, quizá le puedas colocar filtros para que navegue en páginas con fines educativos. Colocar antivirus”, dijo.

Recomendó también a los padres mantener un diálogo abierto con los hijos y de percatarse de que es víctima de grooming denunciar el hecho en la División de Alta Tecnología de la PNP. “Conjuntamente con el Ministerio Público van a investigar para poder identificar a los facinerosos”, sostuvo.

VIDEO RECOMENDADO

Actualmente las autoridades sanitarias alrededor del mundo se encuentran alertas y buscan evitar su propagación. null