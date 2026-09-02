Decenas de trabajadores vinculados a Optimus Security S.A.C. bloquearon este miércoles los accesos de la sede de la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Norte, impidiendo temporalmente la salida de trabajadores y funcionarios durante la hora del almuerzo.

La protesta ocurrió luego de que la entidad resolviera el contrato que mantenía con Optimus Security S.A.C. para la prestación del servicio de vigilancia. De acuerdo con información comunicada por la entidad y recogida durante la jornada, la decisión está relacionada con incumplimientos e irregularidades atribuidos a la empresa.

Videos registrados durante la protesta muestran a decenas de trabajadores de la empresa ocupando los diferentes accesos de la sede y reteniendo a trabajadores impidiendo su salida. La movilización se produjo en un momento en que el personal de la DIRIS Lima Norte intentaba salir a almorzar y terminó restringiendo temporalmente el ingreso y salida por las rejas de la institución.

Desconocidos cercaron esta mañana la sede central de la DIRIS Lima Norte y bloquean salida de decenas de trabajadores, incluso reteniendo a varios de ellos. Entre ellos se reconoce a un sujeto identificado como Max Salavandez (izquierda), quien sería supervisor de la empresa de vigilancia y seguridad Optimus. Él estaría difundiendo información falsa, asegurando que la empresa aún mantiene vínculo con DIRIS Lima Norte y alentando huelgas a cambio del pago de salarios. Sin embargo, La DIRIS ha resuelto el contrato con la empresa por incumplimientos y presuntas irregularidades.

El episodio ocurre en medio de una disputa por la continuidad del servicio de seguridad y adquiere mayor relevancia por los antecedentes que acumulan las empresas vinculadas a estos contratos. La DIRIS Lima Norte ha adjudicado más de S/209 millones en contratos de seguridad hospitalaria a un consorcio integrado por Optimus Security S.A.C. y Guardia Civil Company S.A.C., de acuerdo con el consolidado revisado para esta investigación.

La DIRIS Lima Norte ha adjudicado más de S/209 millones en contratos de seguridad hospitalaria a un consorcio integrado por Optimus Security S.A.C. y Guardia Civil Company S.A.C. Entre estos contratos figuran servicios por más de S/50 millones. Todo ello pese a advertencias de la Contraloría y con el apoyo del sindicato.

Entre esos procesos figuran servicios por más de S/50 millones, pese a que distintos informes de la Contraloría General de la República han advertido problemas en procesos de contratación y en la ejecución de servicios de seguridad.

El contrato que terminó en una protesta

La protesta de este miércoles tiene como antecedente inmediato la decisión de la DIRIS Lima Norte de terminar el vínculo contractual con Optimus Security S.A.C.

Los trabajadores que participaron en la movilización reclamaban por la pérdida de sus puestos de vigilancia. Sin embargo, el punto central de la controversia es que la entidad ya había decidido que Optimus dejara de prestar el servicio.

La medida ocurre después de que el servicio prestado por la empresa y por el consorcio que integra con Guardia Civil Company S.A.C. fuera objeto de diversas observaciones de los órganos de control.

Desconocidos cercaron esta mañana la sede central de la DIRIS Lima Norte y bloquean salida de decenas de trabajadores, incluso reteniendo a varios de ellos. La empresa estaría difundiendo falsa información a sus trabajadores de que aún mantiene vínculo con DIRIS Lima Norte y alentando huelgas a cambio del pago de salarios. Sin embargo, La DIRIS ha resuelto el contrato con la empresa por incumplimientos y presuntas irregularidades.

Uno de los contratos más recientes fue adjudicado el 25 de noviembre de 2024 al Consorcio Guardia Civil Company S.A.C.-Optimus Security S.A.C. y formalizado mediante el Contrato N.° 01-2025-MINSA-DIRIS-LN por S/ 23,500,060.96. El servicio comprendía 128 establecimientos de salud y la sede administrativa de la DIRIS.

La prestación estaba prevista entre el 9 de enero de 2025 y el 8 de enero de 2026, pero durante su ejecución aparecieron nuevas observaciones.

116 cámaras que debían instalarse y solo 82 encontradas

En octubre de 2025, el Órgano de Control Institucional de la DIRIS Lima Norte inspeccionó 12 establecimientos para verificar el equipamiento adicional que debía proporcionar el consorcio integrado por Guardia Civil Company y Optimus Security.

El resultado fue registrado en el Informe de Control Concurrente N.° 022-2025-OCI/6353-SCC.

La Contraloría identificó como situación adversa la ausencia de cámaras de videovigilancia y equipos móviles, además de equipamiento inoperativo. Según el informe, estas deficiencias podían afectar el monitoreo permanente, la seguridad de bienes e instalaciones y el cumplimiento del contrato.

Verificación de videocámaras, DVR y Monitor. / Diego Aquino Pedraza

En los 12 establecimientos inspeccionados debían existir 116 cámaras de vigilancia. Sin embargo, los inspectores encontraron 82 instaladas, de las cuales 10 estaban inoperativas. Además, solo ocho establecimientos tenían DVR y únicamente tres contaban con el monitor entregado por el contratista.

Evidencias. / Diego Aquino Pedraza

La inspección también encontró monitores ubicados en lugares que no permitían una adecuada visualización, cables de cámaras expuestos y equipos sin discos duros para almacenar las grabaciones. En seis de los 12 puestos de control revisados tampoco había celulares entregados por el contratista.

La Contraloría también cuestionó el pago de penalidades

Las observaciones alcanzaron incluso la aplicación de penalidades previstas en el contrato.

El documento establecía multas de S/500 por cada día de atraso por no instalar la totalidad de los equipos requeridos y otros S/500 diarios por no instalar y poner en funcionamiento los equipos de videovigilancia dentro de los plazos establecidos.

Otras penalidades. / Diego Aquino Pedraza

Sin embargo, al revisar cinco expedientes de pago correspondientes a abril-agosto de 2025, la Comisión de Control determinó que no se habían aplicado esas penalidades, pese a haber constatado incumplimientos en equipos móviles, cámaras, monitores y DVR.

El OCI también detectó que el expediente de pago correspondiente a julio de 2025 no contenía los informes de conformidad exigidos por el contrato.

Otras penalidades no cobradas. / Diego Aquino Pedraza

La Contraloría concluyó que había una situación adversa que podía afectar la continuidad, los resultados o el cumplimiento de los objetivos del servicio.

Las advertencias comenzaron antes de Optimus

Los cuestionamientos de control a los servicios de vigilancia de la DIRIS Lima Norte no comenzaron con el contrato de Optimus y Guardia Civil.

En 2022, la Contraloría inspeccionó el servicio prestado por Corporación Varum S.A.C. y detectó que agentes de seguridad de establecimientos de salud no contaban con la totalidad de los equipos celulares móviles ofrecidos por la empresa.

Informe de Control Concurrente N.° 015-2022-OCI/6353-SCC — situación adversa sobre la falta de equipos celulares móviles. / Diego Aquino Pedraza

El informe identificó esta situación como un riesgo para la comunicación oportuna ante emergencias o eventuales afectaciones a los bienes patrimoniales de la entidad. En tres de los establecimientos inspeccionados —los centros maternos infantiles Tahuantinsuyo Bajo, Ancón y Santa Rosa— no se había entregado la cantidad de equipos móviles prevista en el contrato.

Visita de la comisión de control. / Diego Aquino Pedraza

La Comisión de Control también advirtió inconsistencias entre los números telefónicos entregados por los agentes y los consignados en las actas presentadas por Corporación Varum.

Una contratación de S/40,3 millones bajo cuestionamiento

El antecedente más severo aparece en un informe de control específico de 2023.

La Contraloría examinó el proceso mediante el cual Corporación Varum S.A.C. obtuvo la buena pro del Concurso Público N.° 001-2022-DIRIS-LN para el servicio de seguridad y vigilancia.

Según el Informe de Control Específico N.° 015-2023-2-6353-SCE, el comité de selección descalificó una oferta de menor precio y otorgó la buena pro a otro postor que habría acreditado la experiencia de personal clave con documentación inexacta que no fue verificada adecuadamente.

Como consecuencia, la DIRIS Lima Norte suscribió contrato con Corporación Varum S.A.C. y asumió un compromiso presupuestal de S/ 40,392,688.40, monto que, según el órgano de control, representó un exceso de S/ 3,263,410.16 frente a la oferta presentada por A&G Seguridad Integral S.A.C.-SEIPSA S.A.C.

El informe señala que los hechos afectaron el correcto funcionamiento de la administración pública.

Cuadro de prelación oferta con mejor puntaje. / Diego Aquino Pedraza

El documento también cuestionó la acreditación de la experiencia hospitalaria de personal clave presentada por Varum. La empresa había declarado experiencia hospitalaria de supervisores correspondiente a 2015 y 2016, pese a que la propia documentación revisada por la Contraloría indicaba que la compañía había comenzado a prestar servicios de seguridad en hospitales recién en 2020.

Personal clave propuesto. / Diego Aquino Pedraza

El órgano de control señaló además que el presidente del comité de selección no verificó adecuadamente ese requisito durante la evaluación de la oferta.

En 2024, nuevas observaciones a Varum

Un año después, la Contraloría volvió a detectar incumplimientos vinculados con Corporación Varum S.A.C.

Durante una visita realizada en septiembre de 2024, el órgano de control identificó cuatro situaciones adversas relacionadas con la prestación del servicio en establecimientos de la DIRIS Lima Norte.

En el Centro Materno Infantil Rímac, no se había cubierto dentro del plazo establecido un puesto de agente de seguridad con armamento. En el Centro Materno Infantil Juan Pablo II, un agente había cumplido dos turnos continuos debido a que su relevo fue enviado a cubrir otro puesto.

En el Centro Materno Infantil Ancón, además, se reportó la pérdida de un estetoscopio y un tensiómetro digital, situación que la Contraloría relacionó con riesgos en el control y resguardo de bienes. El mismo establecimiento presentaba agentes que no contaban con el uniforme completo establecido para el servicio.

Centro Materno Infantil Ancón. / Diego Aquino Pedraza

Los informes de 2022, 2023, 2024 y 2025 muestran así que las advertencias de la Contraloría se produjeron en distintos momentos y respecto de distintos contratos y empresas. No todas las observaciones corresponden a Optimus, pues algunas involucran directamente a Corporación Varum, mientras que las de 2025 corresponden al consorcio Guardia Civil Company-Optimus Security.

Más de S/209 millones en contratos de seguridad

En paralelo a estas observaciones, los registros de contratación revisados para esta investigación muestran una importante concentración de recursos públicos en un grupo de empresas.

La DIRIS Lima Norte ha adjudicado más de S/209 millones en contratos de seguridad hospitalaria a un consorcio integrado por Optimus Security S.A.C. y Guardia Civil Company S.A.C., según el consolidado de contratos revisado por El Comercio.

Dentro de este universo figuran procesos que, en conjunto, superan los S/40 millones, de acuerdo con la documentación recopilada.

Contrataciones Adjudicaciones otorgadas por el Hospital Nacional Dos de Mayo a empresas como Optimus Security S.A.C., Guardia Civil Company S.A.C. y Corporación Varum S.A.C., que obtuvieron de manera reiterada contratos millonarios para el servicio de seguridad entre 2017 y 2026. 1 / 8 Contrataciones Adjudicaciones otorgadas por el Hospital Nacional Dos de Mayo a empresas como Optimus Security S.A.C., Guardia Civil Company S.A.C. y Corporación Varum S.A.C., que obtuvieron de manera reiterada contratos millonarios para el servicio de seguridad entre 2017 y 2026. 2 / 8 Contrataciones Adjudicaciones otorgadas por el Hospital Nacional Dos de Mayo a empresas como Optimus Security S.A.C., Guardia Civil Company S.A.C. y Corporación Varum S.A.C., que obtuvieron de manera reiterada contratos millonarios para el servicio de seguridad entre 2017 y 2026. 3 / 8 Contrataciones Adjudicaciones otorgadas por el Hospital Nacional Dos de Mayo a empresas como Optimus Security S.A.C., Guardia Civil Company S.A.C. y Corporación Varum S.A.C., que obtuvieron de manera reiterada contratos millonarios para el servicio de seguridad entre 2017 y 2026. 4 / 8 Contrataciones Adjudicaciones otorgadas por el Hospital Nacional Dos de Mayo a empresas como Optimus Security S.A.C., Guardia Civil Company S.A.C. y Corporación Varum S.A.C., que obtuvieron de manera reiterada contratos millonarios para el servicio de seguridad entre 2017 y 2026. 5 / 8 Contrataciones Adjudicaciones otorgadas por el Hospital Nacional Dos de Mayo a empresas como Optimus Security S.A.C., Guardia Civil Company S.A.C. y Corporación Varum S.A.C., que obtuvieron de manera reiterada contratos millonarios para el servicio de seguridad entre 2017 y 2026. 6 / 8 Contrataciones Adjudicaciones otorgadas por el Hospital Nacional Dos de Mayo a empresas como Optimus Security S.A.C., Guardia Civil Company S.A.C. y Corporación Varum S.A.C., que obtuvieron de manera reiterada contratos millonarios para el servicio de seguridad entre 2017 y 2026. 7 / 8 Contrataciones Adjudicaciones otorgadas por el Hospital Nacional Dos de Mayo a empresas como Optimus Security S.A.C., Guardia Civil Company S.A.C. y Corporación Varum S.A.C., que obtuvieron de manera reiterada contratos millonarios para el servicio de seguridad entre 2017 y 2026. 8 / 8

La cifra permite dimensionar la importancia económica de la disputa actual. La salida de Optimus no supone únicamente el término de un contrato, sino el cierre de una relación contractual de varios años entre la entidad y empresas que han participado reiteradamente en sus servicios de seguridad.

El contrato de 2025 por S/23,5 millones es uno de los casos documentados.

El sindicato que aparece en medio del conflicto

En este escenario aparece Miguel Ángel Puma, dirigente del sindicato de trabajadores de la DIRIS Lima Norte.

Según información recogida durante esta investigación, Puma ha sido señalado por presuntamente ejercer presión sobre funcionarios de la entidad para reclamar pagos a Optimus Security S.A.C. y para buscar la continuidad del servicio.

En una de las grabaciones obtenidas por El Comercio, Puma presuntamente solicita a los delegados sindicales registrar mediante videos los establecimientos de salud que se encontraban sin vigilancia.

“Les solicitaría a los delegados realizar un video y mandármelo solo a mí personal de la falta de vigilantes que en estos momentos tenemos en los establecimientos de salud”, se escucha en el audio.

El dirigente atribuye la falta de seguridad a una presunta “dejadez administrativa” de la DIRIS Lima Norte y pide registrar las puertas de los establecimientos afectados.

Otro audio del supervisor de Optimus Security, Máximo Augusto Salavaldez Blas, asegura que “el éxito está asegurado” y que volverán a trabajar en la Diris Lima Norte pese a que el contrato fue rescindido.

La solicitud ocurre en medio de la disputa por la continuidad del servicio de vigilancia y de los reclamos vinculados con los pagos a las empresas.