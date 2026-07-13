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Resumen

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Con el objetivo de contribuir al acceso al agua en zonas con dificultades de abastecimiento, Grupo El Comercio, América Multimedia y la ONG Movimiento Peruanos Sin Agua firmaron un convenio que permitirá instalar 250 nuevos atrapanieblas en las partes altas de Villa María del Triunfo, proyecto que beneficiará a 1.200 familias.

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