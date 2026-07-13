Con el objetivo de contribuir al acceso al agua en zonas con dificultades de abastecimiento, Grupo El Comercio, América Multimedia y la ONG Movimiento Peruanos Sin Agua firmaron un convenio que permitirá instalar 250 nuevos atrapanieblas en las partes altas de Villa María del Triunfo, proyecto que beneficiará a 1.200 familias.

La suscripción del acuerdo formaliza una alianza que las tres instituciones mantienen desde hace tres años para impulsar iniciativas orientadas a reducir la brecha de acceso al recurso hídrico en asentamientos humanos de Lima.

Durante la ceremonia, Antonio Román Calzada, quien representó al CEO de América Multimedia, Fernando Muñiz Bethancourt, destacó que esta es la tercera renovación consecutiva del compromiso entre ambas empresas y la organización social. “Es el tercer año consecutivo en el cual Empresa Editora El Comercio y América Multimedia renuevan el compromiso con la población para dotarlos del básico elemento del agua", señaló.

Por su parte, José Manuel Jurado Gómez, gerente general del Grupo El Comercio, resaltó la importancia de respaldar proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias. “Es una responsabilidad apoyar proyectos tan importantes como el acceso al agua y poner nuestro granito de arena en algo fundamental para otros”, afirmó.

250 nuevos atrapanieblas para las zonas altas de Villa María del Triunfo

El presidente de la ONG Movimiento Peruanos Sin Agua, Abel Cruz Gutiérrez, explicó que la nueva donación permitirá ampliar la cobertura del proyecto en las zonas altas de Villa María del Triunfo, donde aún existen familias que enfrentan dificultades para acceder al agua.

“El año pasado estábamos en 4.950 atrapanieblas y América Televisión y Grupo El Comercio nos donaron 50 atrapanieblas. Con eso llegamos a 5.000 y ahora tenemos otra cantidad de 250 atrapanieblas más para dar a 1.200 familias en las partes altas de Villa María del Triunfo", indicó.

Abel Cruz Gutiérrez, fundador y presidente de la ONG Movimiento Peruanos Sin Agua, explicó que la instalación de 250 nuevos atrapanieblas permitirá beneficiar a 1.200 familias de las zonas altas de Villa María del Triunfo. (Foto: Joel Alonzo / GEC).

El ingeniero precisó que la intervención se realizará en un sector conocido años atrás como el “Muro de la Vergüenza”, espacio que hoy —según explicó— busca convertirse en un símbolo de integración y esperanza para las comunidades que habitan la zona.

Asimismo, destacó que la firma del convenio permitirá fortalecer una colaboración que ya venía desarrollándose. “Hace tres años venimos trabajando con Grupo El Comercio y América Televisión dando agua a los asentamientos humanos. Hoy lo estamos plasmando en un documento formal para que sea válido para ambas instituciones", sostuvo.

Una tecnología capaz de captar hasta 400 litros de agua al día

Los atrapanieblas son estructuras compuestas por paneles de malla que aprovechan la humedad presente en la neblina para recolectar agua, la cual posteriormente es almacenada para distintos usos en las comunidades beneficiarias.

Según explicó Abel Cruz, cada panel puede captar entre 200 y 400 litros diarios, dependiendo de las condiciones climáticas, mientras que en zonas como la isla San Lorenzo han llegado a registrar hasta 500 litros por día.

Abel Cruz Gutiérrez explicó que cada atrapaniebla puede captar entre 200 y 400 litros de agua al día, recurso que, según la ONG Movimiento Peruanos Sin Agua, contribuye a cubrir necesidades básicas de las familias beneficiarias, como la higiene, el riego de huertos y otros usos domésticos. (Foto: Joel Alonzo / GEC).

“Sirve para consumo humano, para lavar ropa, utensilios, para bañarse y para hacer huertas. Tenemos crianza de cuyes, huertas comunales y huertas familiares”, comentó el presidente de la organización al describir los usos que, según la ONG, se da al agua recolectada.

El ingeniero recordó que la iniciativa nació a partir de una experiencia personal al observar cómo la humedad de la neblina se condensaba sobre unas mallas raschel instaladas cerca de su vivienda, hecho que dio origen a un proyecto que hoy desarrolla en distintas regiones del país.

Más de 60 mil familias ya fueron beneficiadas por el proyecto

De acuerdo con la ONG Movimiento Peruanos Sin Agua, la organización ha instalado 5.000 atrapanieblas desde el inicio de sus operaciones, beneficiando a más de 60.000 familias, lo que representa alrededor de 300.000 personas.

“Queremos llegar a muchos más, queremos llegar a los que no tienen agua. En el Perú cerca de seis millones de personas no tienen agua en sus casas y aquí en Lima pasamos el millón de personas. Cada vez hay familias que suben a los cerros y nosotros estamos tratando de ayudarlos con esta agua”, señaló Abel Cruz.

Durante la ceremonia, el representante de la organización también hizo un llamado a más empresas e instituciones para sumarse a este tipo de iniciativas y ampliar la implementación de tecnologías de captación de agua en comunidades con dificultades de abastecimiento.

Abel Cruz Gutiérrez, presidente de la ONG Movimiento Peruanos Sin Agua, y José Manuel Jurado Gómez, gerente general del Grupo El Comercio, suscribieron el convenio que permitirá instalar 250 nuevos atrapanieblas para beneficiar a 1.200 familias de las zonas altas de Villa María del Triunfo. (Foto: Joel Alonzo / GEC).

Por su parte, José Manuel Jurado indicó que el compromiso del Grupo El Comercio busca mantenerse en el tiempo y destacó que el proyecto involucra también a los colaboradores de la empresa. “La idea es seguir apoyándoles. No solamente la hacemos desde la empresa, sino que también abrimos la oportunidad a los colaboradores para que participen mediante tómbolas, donaciones y distintas actividades. Esto no es solamente un proyecto de dos grandes empresas, sino también de sus colaboradores”, concluyó.

Un trabajo conjunto que trae beneficio desde años atrás

La colaboración entre Grupo El Comercio, América Multimedia y la ONG Movimiento Peruanos Sin Agua no es reciente. En septiembre de 2025, ambas empresas donaron 30 atrapanieblas para el asentamiento humano Lomas Verdes, en Villa María del Triunfo, iniciativa que permitió beneficiar a más de 230 familias de la zona.

LIMA, domingo 21 de setiembre DEL 2025 En el Asentamiento Humano “LOMAS VERDES” del distrito de Villa María del Triunfo, inauguraremos 30 atrapanieblas donados de manera conjunta por El Comercio y CPR, para la fundacion PERUANOS SIN AGUA / ANTONIO MELGAREJO

Aquella intervención marcó una de las primeras acciones conjuntas entre las instituciones para impulsar el acceso al agua mediante sistemas de captación de neblina. Los dispositivos, capaces de producir entre 200 y 400 litros de agua diarios según las condiciones climáticas, fueron destinados a cubrir necesidades como la higiene, el lavado de ropa y el riego de biohuertos familiares.

Con la firma del convenio realizada este año, la alianza entra en una nueva etapa. Los 250 atrapanieblas anunciados para las partes altas de Villa María del Triunfo permitirán ampliar el alcance del proyecto y beneficiar a 1.200 familias, reforzando una iniciativa que Grupo El Comercio, América Multimedia y la ONG Movimiento Peruanos Sin Agua desarrollan de manera conjunta.