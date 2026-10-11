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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Foto: César Campos / GEC.
Foto: César Campos / GEC.
Por Sebastián Ramírez Mendoza

Este Diario también estuvo presente en las actividades del CADE Escolar 2026. Un total de 130 estudiantes, divididos en grupos, participaron en un taller que involucró a 30 periodistas de El Comercio, entre mentores, expositores y jurados.

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