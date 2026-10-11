Este Diario también estuvo presente en las actividades del CADE Escolar 2026. Un total de 130 estudiantes, divididos en grupos, participaron en un taller que involucró a 30 periodistas de El Comercio, entre mentores, expositores y jurados.

De los 28 grupos que participaron en los diversos talleres, siete (del 8 al 14) formaron parte de “Redacción en acción”, de El Comercio, en el que cada equipo elaboró y entregó un video periodístico para redes sociales.

El grupo ganador fue el 13, dirigido por los periodistas Melvyn Arce y Diego Aquino. Foto: César Campos / GEC.

La temática de los trabajos fue “Unidos por una sana convivencia escolar”. El grupo ganador fue el 13, dirigido por los periodistas Diego Aquino y Melvyn Arce. Su video destacó el respeto hacia las víctimas, presentó cifras del Sistema Especializado en la Atención de Casos sobre Violencia Escolar (SíseVe) del Ministerio de Educación (Minedu), recogió testimonios de expertos en salud mental y derecho, y abordó las acciones que pueden adoptarse frente a esta problemática.

Previamente, los estudiantes participaron en talleres virtuales dirigidos por periodistas de El Comercio. La jornada de este sábado fue la tercera y última sesión del programa y se desarrolló de manera presencial durante el CADE Escolar 2026.

Durante las sesiones anteriores, los participantes recibieron consejos de redacción y herramientas para elaborar una nota periodística. Luego, eligieron un tema y recibieron recomendaciones generales. Finalmente, cada grupo fue asesorado por un periodista en una sala independiente para identificar qué información debía recopilar de cara al taller presencial.

Equipo de El Comercio evaluando los trabajos de los escolares. Foto: César Campos / GEC.

Carlos Salas, subdirector de El Comercio, sostuvo que el objetivo del taller fue “acercar a los jóvenes al periodismo para fortalecer su pensamiento crítico, conocer mejor el Perú y tomar decisiones informadas. Queremos que aprendan a investigar, contrastar información y contar historias en distintas plataformas, pero también a identificar problemas y proponer soluciones”.

“Nuestro compromiso con la infancia y la educación es desde siempre. Y lo prueban las diversas campañas que tenemos. Como medio, creemos que una sociedad mejor informada empieza por niños y jóvenes capaces de preguntar, construir opiniones propias y comprender los desafíos del Perú”, culminó.

Periodistas de El Comercio y cadeístas escolares. Foto: César Campos / GEC.

Por su parte, Milagros Asto, coordinadora del taller “Redacción en acción”, indicó que “el taller busca que los escolares aprendan sobre el uso responsable de la información, al acercarlos a la experiencia del trabajo periodístico y brindarles herramientas para convertirse en ciudadanos más críticos y con gran sentido de participación”.

“A través de la elaboración de videos sobre la convivencia escolar, los estudiantes no solo aprenderán a investigar, contrastar información, consultar fuentes y comunicar sus ideas con efectividad, sino también a reconocer el valor del periodismo como una herramienta para promover el diálogo y generar cambios positivos en su entorno”, agregó.

Captura del video ganador.

Sobre el CADE Escolar

El CADE Escolar se llevó a cabo en el colegio San Agustín y buscó que los estudiantes, a través de ponencias y talleres, reconozcan sus capacidades e intercambien ideas con distintos profesionales. Además, las charlas contribuyeron a que desarrollen su pensamiento crítico para desenvolverse de manera responsable en un entorno cada vez más digital.

Bajo el lema “Del ser al hacer”, la jornada se extendió durante todo el día y estuvo dividida en cuatro bloques: “Ser para liderar”, “Liderar con propósito”, “Liderazgo en acción” y “Celebrar el liderazgo y reafirmar el compromiso”.