El encargado de negocios de Ucrania en Perú, Rostylav Yavorivsky, señaló este jueves 24 de febrero que las tropas de Rusia están atacando ciudades ucranianas pacíficas. Calificó este acto de guerra como una grave “violación de la carta de las Naciones Unidas, de las normas y principios fundamentales del derecho internacional”.

Durante una conferencia de la prensa, desde la embajada de Ucrania en Perú, Yavorivsky mostró un video donde se oye bombas en una zona con niños, quienes huyen del ataque de las tropas rusas.

“Rusia ahora no cumple sus obligaciones internacionales. Lamentablemente, la posición de Rusia es que solo está atacándonos que está matando solo a los militares no es verdad. Puedo mostrar un video de un ataque de un avión Ruso y por el sonido podrán escuchar que no estamos hablando de militares, sino también de niños”, señaló.

“Rusia no cumple ninguna obligación, están matando a la gente”, aseguran desde la embajada de Ucrania en Perú





“Como podrán ver, este avión ha lanzado un misil. No hablamos de militares, hablamos de genocidio, hablamos de matanza de nuestros nacionales. (...) Como pueden ver, Rusia no cumple ninguna obligación, están matando a la gente, la guerra no puede ser sin víctimas accidentales, cualquier cohete no tiene la dirección definida, puede caer a un edificio, a una residencia”, añadió.

“Estoy preocupado por mis familiares, mis amigos, mis conocidos, por todo nuestro Ejercito militar”, puntualizó.

SOBRE RESPALDO DE CANCILLERÍA A UCRANIA

Respecto al pronunciamiento de la Cancillería del Perú, que expresó su profunda preocupación por la escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania, Yavorivsky pidió que vuelvan a emitir un comunicado más contundente.

“Ya puedes ver la postura de Perú respecto a esta agresión en Twitter, pero también expresé a los funcionarios peruanos que tomen una decisión más firme, más decisiva condenando a Rusia, condenando por su comportamiento. Ellos están, según yo, en posición moderada expresando la preocupación y rechazando la violación de cese de fuego en Ucrania”, aseveró.

RECIBEN APOYO MILITAR

En otro momento, el encargado de negocios de Ucrania en Perú saludó el respaldo internacional que viene recibiendo su país. “Estamos recibiendo apoyo. Vemos que, desafortunadamente, la situación se agrava, pero los países europeos y la OTAN están apoyando y están dispuestos a dar lo que se necesite”, dijo.

Asimismo, precisó que los soldados ucranianos están preparados para hacer frente a las acciones militares de Rusia. “Nuestro Ejército es mucho más fuerte y la gente también está más preparada, en comparación del 2014 cuando Rusia se anexó ilegalmente a Crimea. Estamos cien por ciento seguros que la victoria va a ser nuestra”.

